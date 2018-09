Bravo Vaclík. Nejprve odjel s dcerou do nemocnice a pak vychytal výhru 3:0 nad Realem

sevilla Odpoledne před startem středečního šlágru s Realem Madrid česká reprezentační jednička Tomáš Vaclík odjela s tříletou dcerou na pohotovost poté, co měla doma nehodu. Gólman FC Sevilla se přesto rozhodl večer k zápasu nastoupit, vychytal nečekanou výhru 3:0 a pak se za svou dcerou a manželkou vydal zpět do nemocnice

Vedení Sevilly po zjištění informací Vaclíkovi nabídlo, aby zůstal v nemocnici se svou dcerou, on se však rozhodl k zápasu s Realem nastoupit.

„Tomuto člověku patří obrovský respekt a je příkladem pro všechny. Velký Vaclík! Doufám, že malá dcera je už v pořádku,“ napsala jedna z fanynek pod facebookový příspěvek klubu.

Vaclíkova dcera si měla ublížit při pádu na zem a v nemocnici zůstala až do čtvrtka kvůli pozorování.

