Brescia za Zmrhala nabízí téměř 97 miliónů korun. Slávista by se mohl v Itálii upsat na pět let

ŘÍM/PRAHA Vedení fotbalové Brescie je připraveno za záložníka Jaromíra Zmrhala zaplatit pražské Slavii 3,75 milionu eur (více než 96,5 milionu korun). Nováčkovi Serie A se má Zmrhal podle italských médií upsat na pět let. Pro třináctinásobného českého reprezentanta, který dnes slaví 26. narozeniny, půjde o první zahraniční angažmá.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík ve čtvrtek novinářům řekl, že po delším vyjednávání o ceně se klub rozhodl Zmrhala uvolnit. „Jednak je to odchovanec, který pro klub strašně moc udělal. Už v minulosti na naše přání odmítl dvě nabídky přestoupit - jednou do bundesligy, jednou do Ruska. Má právo zkusit si zahraniční fotbal,“ řekl Tvrdík.

„Vyhověl nám tehdy v situaci, kdy by jeho odchod klub sportovně poškodil. Dnes už k němu máme několik alternativních stejně kvalitních hráčů. Trenérský tým i sportovní ředitel doporučili souhlasit s přestupem. Já to v Jaromírově situaci rád udělám. Neprodáváme ho z ekonomických důvodů, ale z hlediska jeho sportovního růstu,“ dodal Tvrdík.



Zmrhal, který v červenobílém dresu působí od roku 2012, se může v Brescii setkat s krajanem Alešem Matějů. Třiadvacetiletý obránce v Itálii rok hostoval z anglického Brightonu a mužstvu pomohl po osmi letech k návratu do Serie A. Poté v Brescii zůstal na přestup.