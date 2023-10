Priskeho potěšil výkon: Dlouho jsme Betis deptali. Zasloužili jsme si víc

„Líbilo se mi, jak jsme soupeři zejména v úvodu vnutili svůj styl a způsob hry,“ pokračoval dánský kouč chvíli po zápase.

Sparta v něm brzy vedla a zejména na začátku svého soupeře zaskočila.

Co se stalo pak?

Betis ukázal obrovskou sílu, o které jsme samozřejmě věděli. Domácí jsme ale naší hrou dost dlouho deptali: nepouštěli jsme je do šancí, drželi jsme míč, nutili jsme je hodně běhat, což se jim ani trochu nelíbilo. V ofenzivě i v defenzivě jsme dlouho hráli přesně tak, jak jsme si přáli. Jsme zklamaní, že odjíždíme s nulou.

Betis vás ovšem ve druhé půli zatlačil dost silně. Záložník Ryneš naznačil, že jste v prvním poločase tempo přehnali. Bylo to tak?

Nemyslím si, že bychom hráli nad plán nebo něco podobného. Spíš jsme předváděli přesně to, co sami od sebe očekáváme. Betis ale postupem času samozřejmě přidal, zintenzivnil hru, pomohlo mu i bouřlivé prostředí a domácí fanoušci. Těžili z obrovské individuální kvality, správného rozhodování v klíčových momentech. A ano, na nás možná lehce dolehla i únava. Přesto si myslím, že si kluci zasloužili víc než výsledek jedna dva.

Cítil jste, že jste na začátku měli vstřelit i druhý gól? A jak moc tým zasáhla chyba brankáře Vindahla?

Příležitosti, z kterých jsme mohli vstřelit druhý gól, jsme určitě měli. Dali jsme krásnou branku a jak už jsem řekl: fakt se mi líbilo, jak jsme v první půli hráli. A inkasovaný gól? Takový je prostě občas fotbal. Částečně to beru i na sebe.

Proč?

Protože po klucích vyžaduju, aby hráli riskantně a konstruktivně. Peter je pro nás při výstavbě naprosto klíčový a bohužel se tentokrát rozhodl špatně. Nemělo by se to stávat, ale byl to pro něj spíš jen nešťastný moment. Musím naopak ocenit, jak se z chyby následně oklepal. Pokračoval kurážně, v klidu. A navrch nás podržel několika dobrými zákroky.

Jak se vám líbil výkon útočníka Kuchty, který se na hrotu útoku v první půli trápil? Nechtěl jste ho střídat dřív?

Nechtěl. Měl tentokrát víc defenzivních úkolů než obvykle, stahoval se a pomáhal záložníkům. V defenzivě zase odvedl pro tým spoustu práce, byť máte pravdu, že nepodržel tolik míčů, jak jsme zvyklí.

Překvapilo, že jste místo Preciada nasadil Wiesnera. Proč?

Tomáš hrál na začátku sezony velmi dobře, dával góly, přidával asistence, proto jsme se pro něj rozhodli znovu. Pro mě to byla těžká volba mezi dvěma výbornými hráči. Nic víc.

Další povedené utkání v základní sestavě odehrál také zmiňovaný Ryneš, který se hned v úvodu chytil parádní asistencí. Pochválíte ho?

Určitě. A mluvil jsem o něm už minule: věříme, že je na dobré cestě. Od léta odehrál několik dobrých zápasů a nyní přidal i čísla, což je v našem systému pro krajní hráče vždycky důležité. Kromě krásné přihrávky měl navíc i další světlé chvilky, poctivě makal i dozadu. Nerad bych však zapomněl na Zeleného. Je důležité, že máme na těchto postech takovou konkurenci.

Mimochodem, před víkendem volíte netradiční přípravu a v Seville zůstáváte do druhého dne.

Proč netradiční?

Je zvykem, že české týmy z evropských pohárů létají ihned po zápase.

Aha, to jsem nevěděl. My jsme se tak rozhodli vzhledem k dalšímu programu, který nás čeká. Myslíme si, že pro regeneraci hráčů bude nejlepší, když ještě přespíme v Seville. Dopoledne si zatrénujeme a až potom vyrazíme zpátky do Prahy. A v neděli do Hradce, kde nás čeká další náročné utkání.