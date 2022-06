Dvouletá smlouva i vysoké ambice. Tlak ve Spartě? Jsem připravený, hlásí Priske

Ve Spartě podepsal kontrakt na dva roky a aktuálně se řeší podoba realizačního týmu, do kterého si dánský kouč přivede vlastní spolupracovníky.

„Ovšem určitě tady chci mít i ty, kteří dobře znají místní prostředí. Bude to mix lidí, na které jsem zvyklý a kteří v klubu už pracují,“ řekl svižnou angličtinou během premiérového veřejného vystoupení v nové funkci.

První dojem? Diplomat a optimista. Člověk se zápalem, jenž věří sparťanské cestě, jakkoli se konkrétním odpovědím před zaplněným sálem a kamerami na Letné spíš vyhýbal.

„Zkušenosti s českým fotbalem?“ zamyslel se po úvodním dotazu. „Pamatuju si, jak jsem ještě jako hráč seděl na Euru v Portugalsku na lavičce a ve čtvrtfinále sledoval Tomáše Rosického, jak parádně mu to se spoluhráči klapalo. To ale není zrovna nejhezčí vzpomínka,“ pousmál se.

Co ty trenérské?

Dobře si vybavuju zápasy se Slavií v předkole Ligy mistrů. Navíc dánské kluby na ty české v minulosti v evropských pohárech narážely relativně často. Napadá mě Plzeň, Sparta zase na začátku sezony bojovala s Bröndby.

Tehdy ještě pod trenérem Pavlem Vrbou, dalším, který na lavičce klubu nakonec neuspěl. Jste připravený na tlak a drobnohled veřejnosti?

Určitě nechci hodnotit jiné trenéry. Jsem si jistý, že všichni udělali maximum, aby byl klub úspěšný. Do Sparty jsem přišel proto, že je ambiciózní a chce vyhrávat tituly, s čímž práce pod tlakem samozřejmě souvisí. Těším se na to! Třeba naposledy v Antverpách jsem dobře poznal, jaké to je být pod tlakem nejen médií, ale i veřejnosti a vedení. Tady jsme na to dva. S Tomášem Rosickým budeme úzce spolupracovat, diskutovat. Chci se soustředit na práci s týmem a věřím, že povede k úspěchu.

Máte přehled o tom, co ve Spartě v poslední době nefungovalo?

Každý trenér si ihned po podpisu smlouvy zjišťuje veškeré informace. Viděl jsem poměrně dost zápasů včetně finále poháru, které se bohužel nepovedlo. Přesto si myslím, že tým, který Tomáš a Sparta poskládali, není vůbec špatný. Mladí a hladoví hráči.

Ale taky spoustu problémů. Třeba s bráněním standardních situací - co s tím jako expert hodláte udělat?

Vím, že jsme měli v defenzivní činnosti problémy, a budeme je muset řešit. Není to však jen o standardních situacích, pracovat musíme na všech činnostech hry, na ofenzivě, na defenzivě...

Jakou roli v tom všem bude hrát datová analýza?

Jde o velice užitečný nástroj. Už jsme se s Tomášem o kádru bavili a budeme v tom dále pokračovat, musíme si ověřit, že jdeme správnou cestou a že nám nikde nesvítí žádné červené kontrolky. Data jsou ve fotbale čím dál důležitější, je to skvělá zpětná vazba i něco, co vám občas pomůže zachovat chladnou hlavu a nejednat v emocích.

Taky může pomoct při výběru nových posil... V Midtjyllandu jste měli plno Jihoameričanů či Afričanů, může se na podobnou cestu vydat i Sparta, která byla v tomto ohledu v poslední době přece jen konzervativnější?

Tady ale přece nejde o moje osobní plány, ale o plány klubu. Není to o jednom chlapíkovi, který teď přišel a všechno změní. Já jako trenér rozhoduju na hřišti, ale jinak jde hlavně o to, abychom pracovali jako tým. Abychom k jednotlivým rozhodnutím dospěli společně. Už jen fakt, že jsem tady ve Spartě podepsal smlouvu, aniž by se jakákoli informace dostala ven, mě utvrzuje v tom, že jsem v dobrém kolektivu. V kolektivu lidí, kterým můžu věřit.

Můžete věřit týmu bez Adama Hložka, který odchází do Německa?

Každý ví o jeho kvalitách. Je na nás, abychom si poradili i bez něho, a já věřím, že to zvládneme. Navíc já jsem příznivcem toho, aby se hráči zlepšovali a posouvali na vyšší úroveň, jde o součást mé filozofie.

Tou je i dominantní hra, kombinace a ofenzivní pojetí. Jak se vypořádáte s venkovními zápasy, které se zejména v zimních měsících na těžkých terénech v Česku mění v boj?

Když jste v týmu, který chce být dominantní na míči, je i tohle část vaší práce. Pokud si chceme zachovat tvář, musíme se s tím vyrovnat a poradit si. Viděl jsem, že Sparta v každé sezoně mívá držení míče okolo šedesáti procent, a toho se chceme držet. A těžké venkovní zápasy? Je nutné, abychom byli připravení, abychom měli různé herní varianty a nedrželi se jen jednoho mustru. Takový je náš úkol a já věřím, že budeme úspěšní.