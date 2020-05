Byl to zápas o prvním gólu. Rozhodla efektivita, říká po porážce sparťanský trenér Kotal

Praha Nejdřív si vyzkoušel trénování na prázdném stadionu, pak hned další novinku: videokonferenci s novináři, během které na otázky odpovídal na dálku. A i když jeho tým doma prohrál ve šlágru s Plzní 1:2 a pohárová účast se mu zase vzdálila, sparťanský kouč Václav Kotal k hráčům příliš kritický nebyl.

„Plzeň je silný soupeř, to musíme respektovat,“ pokrčil zkušený kouč rameny. „Byl to zápas o prvním gólu: po něm Viktoria začala hrát na protiútok a my jsme museli trochu do rizika.“

Z něj jste už v závěru vytěžili jen snížení na 1:2.

Už za stavu 1:0 jsme měli pár situací, ale do druhého poločasu jsme stejně pak šli s deficitem. Potom už jsme riskovali a zápas podle mě rozhodla efektivita. V té byla Plzeň lepší.

Celkově působila lépe, zatímco vám koronavirová pauza zjevně neprospěla.

Opakuji: musíme respektovat kvalitu Plzně. Je to silný tým s konsolidovanou sestavou. Zato nám se zranil stoper Lischka, vypadli i někteří další, hrajeme s tím, co máme. Samozřejmě, že Plzeň vypadala mnohem organizovaněji než my, to uznávám.

V základní sestavě chyběl Karlsson, Kanga hrál zprava, Hancko levého beka. Proč jste se rozhodl právě takto?

Rozhodli jsme se podle toho, jak jsme Plzeň sledovali. Hancko na pozici levého obránce zahrál dobře, na stopera jsme dali Costu, protože Lischka je zraněný... Moc jiných řešení se ani nenabízelo.

Jenže porážka vám komplikuje situaci, zůstáváte devátí, ani výkon nebyl ideální. Na co má současná Sparta?

Uvidíme. Jdeme zápas od zápasu, během jedenácti dní hrajeme čtyřikrát a v každém utkání se snažíme udělat maximum. Body ztrácí všechny týmy, tomu se nikdo nevyhne.

Bude vás teď víc než liga zajímat pohár? Zdá se, že z něj vede do Evropy jednodušší cesta.

Tak to neberu. Rozhodně nerezignujeme, na skupinu o poháry ztrácíme tři body. Určitě se nebudeme šetřit na pohár, to neexistuje.

Lukáš Kalvach z Plzně a Bořek Dočkal ze Sparty.

Může být v našlapaném programu výhoda, že se na porážku dá rychleji zapomenout?

Pokud se dokážeme poučit, tak to výhoda být může, porážky k fotbalu patří. Ale nerad bych zápas rozebíral, dokud neuvidím statistiku střel a další ukazatele. Je krátce po utkání, ještě jsem to nestihl.

A co jste říkal umělému fandění, které se linulo z reproduktorů? Pomohlo atmosféře aspoň trochu?

Kulisa je důležitá. Když je absolutní ticho, není to fotbalové prostředí. Nemám s tím problém a myslím, že ani hráčům povzbuzování z reproduktorů nevadí.