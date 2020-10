Varšava Bývalý agent fotbalového kanonýra Roberta Lewandowského byl v Polsku zadržen kvůli podezření, že hvězdu Bayernu Mnichov vydíral. Podle médií Cezary Kucharski požadoval po Lewandowském 20 milionů eur (548 milionů korun) jako vyrovnání za jejich někdejší společnou obchodní spolupráci.

Mluvčí varšavské prokuratury Marcin Sadus uvedl, že Kucharski byl zadržen v rámci vyšetřování Lewandowského oznámení, že ho jeho bývalý agent vydírá a vyhrožuje mu. Úřady také prohledaly Kucharského dům a kanceláře.



Sedmnáctinásobný polský reprezentant z let 1996-2002 Kucharski byl Lewandowského manažerem deset let do roku 2018. Nejlepší fotbalista Evropy letošního roku tvrdí, že mu žádné peníze nedluží.