Bývalý reprezentant Šmicer stáhl kandidaturu na předsedu FAČR, podpořil Petra Fouska

PRAHA Vladimír Šmicer se vzdal kandidatury na předsedu Fotbalové asociace ČR (FAČR). Bývalý reprezentant uvedl, že nechce tříštit hlasy voličů, kteří touží po změně. Kandidát hnutí F-evoluce podpořil Petra Fouska, proti němuž se tak 3. června na valné hromadě v Nymburce postaví pouze Karel Poborský

O tom, že Šmicer nakonec stáhne svoji kandidaturu a ze tří uchazečů o post předsedy FAČR zůstanou jen dva, se spekulovalo už delší dobu. Sedmačtyřicetiletý vicemistr Evropy z roku 1996 a vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem se nadále chce ucházet o místo ve výkonném výboru jako místopředseda za Čechy a podílet se na pozitivních změnách v českém fotbale.



„Cítím, že pokud chceme změnit fotbal, je třeba ponížit osobní ambice a vyjádřit vůli po nezbytné změně společně. Proto po zvážení všech skutečností a také na základě výsledku jednání se zástupci většiny moravských delegátů, kteří preferují podporu Petra Fouska, jsem se rozhodl dále nekandidovat na post předsedy FAČR. Mohl bych o něj dále usilovat, ale nechci tím rozdělovat voliče, kteří touží po změně,“ uvedl Šmicer v tiskové zprávě.

V listopadu se přidal k iniciativě F-evoluce, která vznikla po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra a chce změnit prostředí ve fotbale. „Programem, názory a postoji k problémům v českém fotbale jsem se stal hlavním propagátorem reformního proudu, který svým programem deklaruje také Petr Fousek, jenž je mi proto jako kandidát bližší,“ uvedl Šmicer.



„Karel Poborský stojí jinde. Já chci změny na hlavních pozicích v asociaci, on ne. On šel do voleb podle svého tvrzení sám za sebe, já ne, Vždy jsem měl okolo sebe kvalitní tým, což se ukázalo i tím, čeho jsme dosáhli,“ dodal Šmicer, kterého na post předsedy nominovaly tři krajské a 17 okresních svazů a dva kluby - druholigový Žižkov a divizní Nymburk.

Pozastavil se nad tím, že Poborský své podporovatele zatím neuvedl. „Já i Petr Fousek jsme zveřejnili, kdo nás na předsednickou funkci nominoval, Karel ne. Je to jeho právo, ale jestli chceme být pro veřejnost transparentní, měli bychom být my hlavním příkladem,“ uvedl Šmicer.

Nelíbí se mu ani na pondělí plánovaná schůzka Poborského s kluby z nižších soutěží, které se mají zúčastnit i některé vlivné osoby českého fotbalu.

„Plánovaná pondělní schůzka třetiligových a divizních klubů s Poborským je pro mě silným rozčarováním. Právě jejich delegáti budou mít na české straně možná klíčovou roli v rozhodnutí o směrování českého fotbalu v příštích letech,“ řekl Šmicer.

„Nejde ani tak o skandální způsob, jakým byla schůzka pro Karla svolána, ale hlavně o jména, která na ni byla pozvána. Hořejší, Malík, Pelta, Pauly, Šádek. Mně už tam skutečně chybí jen jedno jméno - Roman Berbr. Tohle je sestava pro budoucnost a očistu českého fotbalu? Všichni víme, že ne,“ tvrdí Šmicer. Poborský se proti kritice schůzky ohradil a mimo jiné uvedl, že se nenechá zatahovat do nepoctivých předvolebních her.