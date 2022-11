VIDEO Boxer Alvarez se opřel do Messiho: Zneuctil jsi náš dres. Modli se k Bohu, ať tě nikdy nenajdu

„Viděli jste, jak Messi vytírá podlahu s naším dresem a vlajkou?“ rozjel vášeň na sociálních sítích 32letý Alvarez, který je mnohými považován za nejlepšího boxera současnosti, přestože letos v květnu dostal „školení“ od neporaženého Rusa Dmitrije Bivola.

„Ať se raději modlí k Bohu, abych ho nenašel. Stejně jako já respektuji Argentinu, musí on respektovat Mexiko! Nemluvím o jeho vlasti jako celku, jen o té kravině, kterou Messi udělal,“ přidal v dalším statusu, který následně ale smazal, a nechal jen ten s „vytíráním podlahy“.

O co šlo? Alvarezovi se nelíbily záběry z argentinské kabiny, která bouřlivě slavila pro ni velmi důležité vítězství nad středoamerickým rivalem. Na videu je vidět, že Messi pohodil dres mexického protivníka, který si s ním vyměnil, na zem. A když si v jeden moment stahuje z nohou kopačky, tak se tou levou dotkne ležícího dresu.

Reakce na sebe nedaly dlouho čekat. Ještě, aby ano, když se jedná o latinskou rivalitu, navíc dvou zemi milující jak fotbal, tak box.

Ostrý Tweet Canela Alvareze směrem k Leu Messimu.

A jak to, tak bývá, komentující se rozdělily na dva tábory. A jedno, zda šlo o Mexičany, nebo Argentince. „Hledáš pozornost, protože už nikoho nezajímáš. Upřímně řečeno jsem o tobě dosud ani neslyšel,“ zaznělo od jednoho z příznivců vítězného týmu. „Jen si sundává kopačky,“ přidal se další, tentokrát Mexičan.

Řada Alvarezových krajanů si myslí, že jeho reakce byla přehnaná. Ten si ale stojí za svým, přestože přímou výhružku Messimu smazal. „Kdo nebrání svoji vlast, je srab. Fanatismus je jedna věc, tvoje identita druhá,“ napsal mimo jiné, aby vzápětí přidal: „Je jedno, co Messi dělá, zda si zouvá kopačky. Od chvíle, kdy je mexický dres na zemi u jeho nohou, je to urážka. Přestaňme kecat o všem ostatním, tohle je to hlavní.“

Dlužno dodat, že osmý nejbohatší sportovec na světě za uplynulý rok (dle Forbesu byl jeho celkový výdělek 90 milionů dolarů, Messi na prvním místě tohoto žebříčku si přišel na 130 milionů dolarů), byl po celou neděli na Twitteru na své poměry až nebývale aktivní.

A že rozhodně nevyhýbal konfrontacím. Vyměnil si několik ostrých vzkazů mimo jiné s argentinskými novináři – například s Davidem Faitelsonem z latinské verze prestižního ESPN –, dokonce došlo na zápasovou výzvu od argentinského novináře Andrého Yossena.

Mexický dres u nohou Messiho v šatně Argentiny.

Ten následně pokusil uklidnit vášně. „Canelo, moc dobře víš, že to bylo jen nedopatření, nevylučuji, že se Messi omluví. A co se týče neúcty, je to mnohem horší, a to ze země na severu (Brazílie). Tady milujeme Mexiko. Sport je sport. Zbytek jsou jen hlouposti,“ napsal žurnalista, který má akreditaci v Kataru. Argentinu čeká poslední zápas v základní skupině C proti Polsku ve středu. Dojde o den dříve na tiskové konferenci na téma, které otevřela mexická boxerská superstar?