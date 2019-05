Casillas chce po infarktu dál chytat, lékaři mu však radí ukončit kariéru

PORTO Z nemocničního lůžka posílá spoluhráčům i fanouškům uklidňující vzkazy. Legendární fotbalový brankář Iker Casillas je po středečním infarktu myokardu v dobré kondici. Kardiologové však upozorňují, že to zřejmě znamená konec jeho báječné kariéry.

Je to pár týdnů, co Casillas podepsal s FC Porto smlouvu na další rok a k tomu opci ještě do června 2021. V té době mu bude čtyřicet. Pro brankáře to v současné době není věk, kvůli kterému by měl končit na vrcholové úrovni.

Přesto panují vážné pochybnosti, jestli Casillas ještě vůbec bude v profesionální kariéře pokračovat. „Je to válečník. Rozhodně by chtěl. Ale teď je nejdůležitější, aby byl zdravý,“ řekl hráčův agent Carlo Cutropia.

Španělská média oslovila kardiochirurgy, kteří se spíš přiklánějí ke konci kariéry. Někteří si nedovedou představit, že by se člověk po infarktu dál věnoval vrcholovému sportu.

Iker Casillas a Gianluigi Buffon

„Za tři až šest měsíců se všechno vyhodnotí. Pokud to půjde dobře, Iker se bude moci vrátit na hřiště, ale dnes je příliš brzy na to, aby se to dalo posoudit,“ řekl lékař José Calabuig v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena SER.



„Prvních čtyřiadvacet hodin je nejdůležitějších. Po propuštění z nemocnice bude muset být v klidu a užívat léky. Teprve pak bude možné posoudit, jak dál,“ poznamenal lékař Manuel Marina pro Cadena COPE.

Juan Antonio Corbalán, bývalý špičkový basketbalista a současný kardiolog, však pro španělskou televizi řekl, že Casillasův návrat možný nebude.

„Iker bude schopen vést normální život, ale nebude schopen provozovat profesionální sport.“

„I zdroje z vedení klubu se spíš přiklánějí ke konci kariéry,“ píše deník Marca.

Casillasovi se přitížilo během středečního tréninku. Cítil se velmi špatně, měl velké bolesti na hrudi, trpěla ramena i hlava. Netušil, že prodělal infarkt.

„Nikdy předtím žádné příznaky, které by mohly vést k infarktu, neměl,“ podotkl brankářův agent.

Bylo štěstí, že zdravotní indispozici pocítil během tréninku, protože měl po ruce lékaře, kteří mu poskytli maximální pomoc. „Kdyby se mu to stalo doma, radši nemyslet,“ přemítal Cutropia.



Casillas do víkendu zůstane v nemocnici. „Kdyby bylo na něm, hned po operaci by šel domů. Byl to Iker, jak ho známe. Žertoval, byl šťastný,“ doplnil Cutropia.

Casillas je odchovancem Realu Madrid, v nejslavnějším klubu planety se už v osmnácti stal jedničkou, později kapitánem.

Ve španělské reprezentaci nasbíral úctyhodných 167 startů. S Realem i národním mužstvem vyhrál všechny soutěže, které vyhrát lze.

Za první tým Realu odchytal 725 soutěžních zápasů a vyhrál osmnáct trofejí - včetně tří triumfů v Champions League a pěti v La Lize.

Na podzim 2013 ztratil pozici jedničky, a i když se pak do brány vrátil, v létě 2015 po pětadvaceti letech v klubu odešel a přestoupil do Porta.