Čechům se proti Španělsku nikdy nedařilo. Porazí Slavia statistiku?

PRAHA Až ve čtvrtek večer vyběhnou hráči pražské Slavie na trávník, musí zapomenout na nelichotivou bilanci českých klubů proti těm španělským. Jen tak se jim totiž povede z osmifinále Evropské ligy postoupit.

„Statistika nuda je, má však cenné údaje.“ Část textu písně Jaroslava Uhlíře přesně sedí na výsledky českých celků v porovnání s těmi španělskými.

Poslední postup tuzemského celku přes rivala z Pyrenejského poloostrova je už pořádně vousatý. Psala se sezona 2001/02, když Liberec ve 3. kole Poháru UEFA vyřadil po výsledcích 3:1 a 2:1 Mallorku. V sestavě Severočechů tehdy nastoupil i Jan Nezmar, momentálně sportovní ředitel sešívaných.

Stáří tohoto úspěchu notně předznamenává fakt, že české ani československé týmy nemají s těmi španělskými ve vyřazovacích bojích evropských pohárů zrovna dobrou bilanci. Z 59 zápasů (včetně prvního utkání Sevilla - Slavia v tomto ročníku) zvítězili hráči z královské země hned čtyřiatřicetkrát, 11 zápasů skončilo nerozhodně a jen čtrnáctkrát se radovali Češi. O postupech tak nemohla být řeč, Španělé šli dále ve čtyřiadvaceti dvojzápasech z 29.

Ostatně do čtvrtfinále některého z evropských pohárů se Slavii podařilo naposledy postoupit v ročníku 1999/2000, kdy poté vypadla s anglickým Leedsem po výsledcích 0:3, 2:1.

Češi Sevillu ještě neporazili

Podobné jako na klubové scéně je to i na té reprezentační (od roku 1993). Jihoevropané zvítězili v pěti vzájemných zápasech čtyřikrát, jednou jsme uhráli remízu 0:0. Střelecky se navíc Češi proti Španělsku prosadili jen jedinkrát, v kvalifikaci na EURO 2012 se trefil Jaroslav Plašil.

Když se vrátíme zpět ke klubům, pak hrozbou je kromě fotbalových gigantů, jako jsou Real či Barcelona, hlavně Sevilla, s níž Slavia hraje dnes. České celky nad ní nikdy nevyhrály, celková bilance zní 0 vítězství, 4 remízy a 4 porážky. Dvě prohry zapsali právě sešívaní, a to v základní skupině Ligy mistrů na podzim roku 2007. Tehdy podstoupili sešívaní školení v obou zápasech. Doma zvítězili Španělé 4:2, na Stadionu Evžena Rošického pak 3:0.

Tentokráte jsou ale Pražané favoritovi daleko vyrovnanějším soupeřem. Možná až překvapivě vyrovnaným soupeřem, byť hráči andaluského celku před týdnem hlavně ve druhé půli zahazovali jednu šanci za druhou. Nakonec duel skončil 2:2.

Otazník nad startem Vaclíka

„Očekáváme podobný zápas, možná ještě o něco těžší. Aby Sevilla postoupila, musí dát góly. My jim to určitě neulehčíme. Budeme se snažit hrát organizovaně, napadat je. To nejhorší, co můžeme udělat, je celý zápas se bránit,“ podotkl defenzivní univerzál Slavie Alex Král.

Jak mohou domácí postoupit dál? Kromě výhry je do čtvrtfinále posunou i remízy 0:0 a 1:1, výsledek 2:2 pošle duel do prodloužení. Teoreticky tak ve čtvrtek večer stačí sešívaným neinkasovat, nicméně kouč Trpišovský má jasno.

„Samozřejmě musíme hrát stoprocentně dozadu, to ani jinak s takovým týmem jako Sevilla nejde. Ale myslet si, že s nimi ubráníme 0:0, to jen tak nejde. Takže hrotový hráč tam pravděpodobně bude,“ řekl Trpišovský, který v prvním zápase poslal do boje jedenáctku bez typického útočníka. Pro odvetu pak zamrzí především ztráta obránce Vladimíra Coufala, který se před týdnem vykartoval.

Naopak Sevilla může mít problém s obsazením brankářského postu.

Proti Slavii se zranila letní posila Tomáš Vaclík. Česká reprezentační jednička nechytala o víkendu v lize a stále je velkou neznámou, zda bude k dnešnímu střetnutí připravena. Nahradit ji může pouze Juan Soriano, který do španělského klubu zamířil taktéž v létě a kterého Vaclík dosud pustil do branky jen osmkrát.