Čechy nepotěšil postup Olympiakosu. Mohou kvůli němu přijít o místo v Lize mistrů

Londýn Český fotbal zaznamenal po čtvrtečních odvetných zápasech vyřazovacích bojů Evropské ligy dvě zprávy. Tou dobrou pro jeho postavení v žebříčku národních koeficientů je vyřazení APOEL Nikósie, posledního kyperského zástupce. Tou horší, že v pohárech nečekaně pokračuje Olympiakos Pireus, jenž postoupil přes Arsenal, a teoreticky může řecký fotbal vytáhnout před Česko na patnáctou příčku celkového pořadí.

Ta je přitom zásadní proto, aby o Champions League mohly nadále bojovat dva kluby, mistr i vicemistr. A aby do pohárů mohli také další tři zástupci: jeden do Evropské ligy a dva do Evropské konfederační ligy, která přibude jako třetí pohárová soutěž příští léto.



Právě o nasazení pro sezonu 2021/22 se aktuálně hraje. Pro ročník 2020/21 už tuzemské kluby mají pět míst zaručených.

V aktuální sezoně však získaly v Evropě do koeficientu jen 2,5 bodu, což je nejhorší výsledek za posledních jedenáct let. V základní skupině hrála jen mistrovská Slavia a do jarních bojů nepostoupila.

Julian Brandt překonává Ondřeje Koláře. Přihlíží Petr Ševčík.

Proto musí český fotbal sledovat své soupeře. Aktuálně především Olympiakos Pireus.



Kdyby řecký zástupce ve čtvrtek neotočil dvojutkání na Arsenalu, měly by už české týmy postavení v elitní patnáctce takřka jisté. Šestnáctý Kypr, další pronásledovatel, už totiž po vyřazení APOEL Nikósie od Basileje v Evropě nikoho nemá.

To Řekové nyní ze sedmnáctého místa ztrácejí na Česko 1,2 bodu, což jsou v praxi tři vítězství nebo dvě výhry a dvě remízy. V osmifinále Olympiakos narazí na Wolverhampton.

České celky by ještě teoreticky mohlo ohrozit i Švýcarsko, které se po postupu Basileje posunulo na devatenáctou příčku a ztrácí 2,1 bodu. Jeho zbylý zástupce v pohárech by tak musel k předstižení tuzemských klubů uhrát ještě aspoň pět vítězství a jednu remízu, což není pravděpodobné.

Dva body za vítězství i bod za remízu se vždy dělí počtem účastníků, v řeckém i švýcarském případě pěti. Za případný postup do osmifinále pak mohou kluby získat další bonusový bod navrch.

V případě, že by tuzemský fotbal z elitní patnáctky vypadl, přišel by o jednu pozici v Lize mistrů, a navíc by žádný z týmů nehrál Evropskou ligu, ale až konfederační ligu.

Velký propad každopádně čeká české kluby před začátkem příští sezony, ve které se bude hrát o nasazení pro ročník 2022/23. Protože bude odečítat nadprůměrnou sezonu 2015/16, mohlo by Česko v létě podle aktuálních propočtů klesnout až na devatenácté místo.