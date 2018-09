Češi jsou na nejhorší pozici v žebříčku FIFA v historii, vede Belgie společně s Francií

Curych Fotbalisté Belgie se dostali výhře nad Islandem 3:0 na vrchol světového žebříčku Fifa. Poprvé jsou v čele dva týmy - vítěz posledního světového šampionátu Francie má totiž stejný počet bodů. To česká reprezentace po dvou nepovedených zápasech klesla na 47.místo.

Svěřenci Roberta Martíneze, kteří skončili třetí na mistrovství světa v Rusku se propracovali po výhře v Lize národů UEFA na první místo shodně s Francií. K této situaci došlo vůbec poprvé v historii.

Druhou změnou v eltiní desítce je posun Španělska z 10. na 9. místo. Přispěla k tomu drtivá výhra nad Chorvatskem 6:0. Postup blíže k elitě učinilo Německo, které po nepovedeném MS v Rusku poskočilo z 15. na 12. místo.

Zářijové pořadí FIFA: 1. Belgie 1. Francie 3. Brazílie 4. Chorvatsko 5. Uruguay 6. Anglie 7. Portugalsko 8. Švýcarsko 9. Španělsko 10. Dánsko 26. Slovensko 46. Rusko 47. Česko 48. Nigérie

Věřím v lepší zítřky, říká Šilhavý

Reprezentace Česka je díky domácí prohře v Lize národů s Ukrajinou 1:2 a blamáží v přátelském utkání s Ruskem 1:5 na 47. pozici (oproti srpnovému vydání si pohoršila o tři pozice). Tyto skutečnosti také vedli k odvolání trenéra Karla Jarolíma, jehož nahradil v tomto týdnu Jaroslav Šilhavý.



„Pro mě je to veliká čest, že si mě vedení FAČR vybralo. Je to i závazek. Jsem rád, že jsem to já. Nečeká nás jednoduchá práce, ale co je dnes jednoduché. Když jsme přicházeli do Slavie, tak to také nebylo jednoduché a na konci z toho byl titul,“ řekl Šilhavý.

„Věřím, že jsme schopni lidi přesvědčit, že tu fotbal u nás není tak špatný, jak se teď mluví. Nevěřím, že jsme zapomněli hrát fotbal,“ shrnul optimisticky.

Ukrajinci si v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace, který byl poprvé uveden v prosinci 1992, polepšili o šest míst z 35. na 29. pozici. Další český soupeř v Lize národů Slovensko zůstalo na 26. příčce.