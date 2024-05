Nominace bez překvapení. Na Euro míří Kuchta i Coufal, nováčkem záložník Červ

Hašek vybral rovnou šestadvacet jmen.

Pokud se během přípravného kempu v Rakousku nebo těsně před turnajem nikdo z nominovaných nezraní, bude seznam hráčů finální. V mužstvu jsou tři brankáři, devět obránců i záložníků a pět útočníků.

Podle očekávaní se vrací dvojice z Belmonda, sparťanský útočník Kuchta a obránce Coufal z londýnského West Hamu.

„Na březnový sraz jsem je nevzal i proto, že jsem všechno chtěl probrat nejdřív s hráči. Nechtěl jsem, aby tahle kauza narušila integritu, týmový duch. Celé mužstvo se ovšem za kluky postavilo, což pro nás byla důležitá zpráva. Dál jsme proto přihlíželi už jen k výkonům,“ poznamenal Hašek.

Z hráčů, kteří loni v listopadu před klíčovým zápasem kvalifikace proti Moldavsku v Olomouci v noci flámovali, nevzal jen stopera Brabce. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, nicméně na postu středního obránce nám dorostli jiní velmi zajímaví hráči, kterým jsme dali přednost.“

Mezi nimi jsou například slávisté Vlček se Zimou či Hranáč z Plzně. Na rozdíl od března, kdy vypomáhal jedenadvacítce, je v týmu také sparťan Vitík. Jediným nováčkem je plzeňský středopolař Červ, kterého pojí příbuzenský vztah s obráncem Douděrou; jsou bratranci.

„Přesvědčily nás jeho výkony v poslední době. To, jakým způsobem zapadl po přestupu do týmu Plzně a jak hrál. Těšíme se na jeho emoce i důraz. Ve finále jsme mu dali přednost před Ševčíkem ze Slavie, i když jsou typově oba trochu rozdílní hráči,“ uvedl Hašek.

„Nominační tiskovku jsem si pustil na pláži v Itálii, kde jsme s rodinou na krátké dovolené. A vůbec jsem tomu nechtěl věřit,“ zářil Červ. „Přítelkyně i mamka brečely, máme všichni ohromnou radost. Tohle jsem si vůbec neuměl představit, ale je to pro mě velká motivace a porvu se o šanci,“ slíbil.

Na rozdíl od března bere Hašek také křídelníka Černého z Wolfsburgu. Schází naopak čerstvý dánský mistr Gabriel či levonohý univerzál Zelený, takže na levý kraj obrany zbývá národnímu týmu na první pohled už jen David Jurásek. Nebo ne?

„Připravené samozřejmě máme i jiné varianty, které bych dopředu nerad odtajňoval,“ zmínil Hašek. Na hraně podle něj byli také stoper Panák ze Sparty, středopolař Král z Unionu Berlín nebo třeba slávistický útočník Jurečka, který před pár dny obhájil korunu ligového krále střelců.

„Do týmu měl hodně blízko. Kolik dal gólů za poslední tři roky, je ohromující. Ale my jsme vybrali typologicky trochu jiné kluky, kteří taky umějí dát gól. Věřím, že útočných borců máme dost. Vsadili jsme zkrátka na kluky, kterým věříme,“ ujistil Hašek.

Nejmladší je Matěj Jurásek, jeden z osmi slávistů v kádru. Celkem je v mužstvu jedenáct hráčů narozených v roce 2000 nebo později. Průměrný věk týmu je 25 let.

Hašek vybral také čtyři hráče z Plzně a tři sparťany. Lídry týmu by měli být kapitán Souček, útočníci Schick s Kuchtou, záložník Barák nebo obránci Krejčí a Coufal. Brankářskou jedničkou bude nejspíš Staněk, kterému budou sekundovat náhradníci Kovář s Jarošem.

Mimochodem, sedm nominovaných zažilo i poslední Euro v roce 2021 (Souček, Barák, Schick, Coufal, Sadílek, Holeš a Zima).

V kádru smí kouč provádět změny až do 7. června. Poté lze nahradit už jen zraněné hráče, a to do prvního zápasu na turnaji.

Národní mužstvo se poprvé oficiálně sejde v neděli 2. června v Praze a ještě týž den vyrazí na soustředění do Schladmingu. V Rakousku odehraje v pátek 7. června přípravné utkání proti Maltě. O tři dny později v Hradci Králové nastoupí k duelu se Severní Makedonií.

Do dějiště šampionátu odcestuje ve čtvrtek 13. června, pět dní před svým úvodním duelem turnaje. K němu nastoupí v Lipsku proti Portugalsku. Další dva zápasy ve skupině odehraje v Hamburku, 22. června proti Gruzii a o čtyři dny později proti Turecku.

Mistrovství Evropy se potřetí v historii zúčastní čtyřiadvacet týmů, čili takřka polovina všech zemí na kontinentu. Do vyřazovacích bojů ze šesti skupin postoupí první dva a nejlepší čtyři týmy z třetích míst. Podle předchozích šampionátů stačilo na postup do osmifinále jedno vítězství.

Na minulém Euru v roce 2021, které se hrálo napříč Evropou, se Češi dostali mezi nejlepších osm. Ve čtvrtfinále vypadli s Dánskem.

Nominace české reprezentace na Euro 2024 v Německu