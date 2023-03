Omlazená reprezentace. Na Polsko a Moldavsko šest nováčků, Schick je nejistý

I proto trenéři do kádru zařadili pětadvacet jmen, do nominace se jich vejde pouze dvacet tři.

„S Patrikem jsem mluvil. Trénuje, připravuje se, ale sám říkal, že jeho stav není stoprocentní. Rád by přijel, ale čeká ho ještě návštěva u specialisty. Až podle toho se rozhodneme, jestli přijede a budeme s ním dál pracovat, nebo zůstane v Německu, aby si nepřitížil,“ vysvětlil trenér Šilhavý.

Obdobná je situace kolem Vladimíra Coufala, který ve West Hamu v posledních týdnech nehrál kvůli zranění paty. „Věříme tomu, že se dá do kupy a pomůže nám,“ dodal kouč.

Mezi nováčky v týmu jsou slávisti David a Matěj Juráskové s Davidem Douděrou a sparťané Martin Vitík, Tomáš Čvančara a Lukáš Sadílek. Jeho bratr Michal, záložník nizozemského Twente Enschede, ze zdravotních důvodů chybí.

V týmu je dohromady šest sparťanů a stejný počet slávistů, z Plzně kouč Šilhavý nominoval brankáře Jindřicha Staňka a obránce Václava Jemelku. V kádru také olomoucký útočník Mojmír Chytil, který při listopadové premiéře nasázel v přípravě proti Faerským ostrovům hattrick.

Z anglického West Hamu přicestuje kapitán Tomáš Souček a z italské Fiorentiny zase Antonín Barák. Národní tým bude opět spoléhat i na Adama Hložka, který při víkendovém vítězství Leverkusenu 3:2 v Brémách překonal krajana Jiřího Pavlenku.

Ten si může dělat naději na post brankářské jedničky, protože dlouholetý brankář číslo jedna Tomáš Vaclík se po přesunu do druholigového anglického Huddersfieldu společně s novými spoluhráči trápí.

Z šesti nových mužů v národním týmu čtyři (M. Jurásek, D. Jurásek, Vitík, Čvančara) věkově spadají do reprezentačního výběru do 21 let, který v červnu čeká vrchol při mistrovství Evropě v Rumunsku a Gruzii. Mimochodem, patří sem i Adam Hložek, který však v seniorském výběru debutoval už před třemi lety.

„Jednání s jedenadvacítkou byla super, dali nám jasně najevo, že jsme aktuálně priorita. Vyšli nám stoprocentně vstříc,“ pochvaloval si manažer reprezentace Tomáš Pešír spolupráci s týmem trenéra Jana Suchopárka. „Není to tak, že ti kluci by byli ‚naši‘ nastálo a my je nedali jedenadvacítce třeba na letní Euro. Do nominace jsme každopádně zařadili z našeho pohledu nejlepší možné hráče.“

Čeští fotbalisté se sejdou na srazu 20. března a boje o Euro 2024 zahájí o čtyři dny později v pražském Edenu proti Polsku, které je spolufavoritem skupiny a v Praze nastoupí poprvé pod novým portugalským trenérem Fernandem Santosem. Naopak Moldavsko, jemuž Češi budou čelit 27. března v Kišiněvě, platí za outsidera.

Ve skupině E jsou ještě Albánie a Faerské ostrovy, přímo na šampionát postupují první dva týmy tabulky, což je v daném složení pro Čechy povinnost.

Kvalifikace pokračuje v červnu, září a říjnu, vyvrcholí v druhé polovině listopadu.

Nominace české reprezentace na kvalifikaci s Polskem a v Moldavsku