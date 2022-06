„Přistoupili k tomu hodně dobře.“ Odborníci chválí české fotbalisty za odvahu, je ale třeba vydržet

Na úvod čtyřčlenné skupiny porazili svěřenci Jaroslava Šilhavého doma 2:1 Švýcary, poté remizovali 2:2 se Španěly, aby s nimi v odvetě na Pyrenejském poloostrově prohráli 0:2, tedy stejným výsledkem jako o čtyři dny dříve v Portugalsku.

„Myslím, že je namístě kluky pochválit, přistoupili k tomu hodně dobře,“ začíná své hodnocení bývalý reprezentační záložník Vladimír Šmicer.

A podobně mluvili další, v čele s mužem, který i Šmicera dovedl k titulu vicemistrů Evropy před 22 lety, Dušanem Uhrinem starším. „Nároďák opravdu nehrál špatně,“ pronesl zkušený trenérský bard pro ČTK.

„S výkonem národního jsem já za sebe spokojený,“ přidal se bývalý stoper a nyní také trenér Erich Brabec.

A skutečně, pod jejich slova se nejspíše podepíše řada fanoušků. Dle Šmicera je si třeba uvědomit, že ačkoliv jde „jen“ o přípravné zápasy, díky kterým se ale dá udělat výrazný krok směr k mistrovství Evropy, stáli proti českému týmu extrémně silní soupeři. „Těžší skupina než na posledním Euru? Možná vlastně i ano. I když, Anglie doma, Skotsko doma, Chorvatsko. To bylo také hodně náročné, ale ano, máme proti sobě hodně kvalitní soupeře. A v nepříjemném termínu,“ naznačil zkušený internacionál, který vedle Lens, Bordeaux a Liverpoolu oblékal dres pražské Slavie.

Právě s ohledem na zkušenosti z elitních evropských soutěží také on poukázal na nesmyslnost červnového reprezentačního termínu, na který si stěžují světové hráčské odbory.

Čechům chybí ještě kreativita směrem dopředu

„Každé dva roky jsou vrcholné akce, takže reprezentanti, kteří navíc ve svých klubech hrají většinu zápasů, a hlavně až do konce sezony, často i té pohárové, si mohou vlastně odpočinout jen právě v červnu. A o to jsou tímto termínem ochuzeni. Je to špatně,“ míní muž přezdívaný „Štístko“.

Ten našel ještě jeden nedostatek: „Myslím, že směrem dozadu kvalitu máme, hlavně ta pravá strana funguje skvěle, defenzivu pak výborně řídí Kuba Brabec, své si odvedli všichni brankáři. Ale máme trochu problém směrem dopředu.“

„V utkáních s Portugalskem a Španělskem bylo vidět, že s absolutní evropskou špičkou se rovnat nemůžeme. Potvrdilo se, že jsme týmové, disciplinované mužstvo, které umí plnit úkoly, ale čím dál tím víc nám chybí kreativní složka,“ poznamenal další bývalý bek a nyní kouč Günter Bittengel.

Všichni jmenovaní ale zároveň viděli to, co fanoušci. Trenér národního týmu Šilhavý byl často kritizován za silně defenzivní taktiku. Hlavně proti favoritům.

To ale tentokrát nebylo. „Máte pravdu, byla tam vidět odvaha. Dokud byly síly, kluci se snažili tvořit, hrát agresivně, celoplošně. Určitě jim pomohl ten první duel se Švýcary. Získali sebevědomí, které poté prodali i proti Španělům a Portugalcům. Krásně to bylo vidět v neděli v Málaze, kdy až do druhého gólu domácích kluci bojovali, snažili se o vyrovnání,“ souhlasí Šmicer.

„Na některé zápasy se opravdu hezky koukalo, hlavně doma proti Španělům,“ přidal se i Uhrin.

Individuální úspěchy

Kromě naordinované taktiky k tomu přispěly i individuální výkony některých hráčů. O Brabcovi už byla řeč, ve středu hřiště hráli kvalitní party Sadílek i Souček, na hrotu pak větral i obranu pyrenejských favoritů Jan Kuchta.

„Dal Šilhavému pro další zápasy nové možnosti. Tedy ve chvíli, kdy se bude moct zapojit Patrik Schick. Musím říct, že Honza za poslední rok opravdu hodně vyrostl. Jak na podzim ve Slavii, tak na jaře v Rusku,“ chválil důrazného útočníka Šmicer.

Ten věří, že v září doma proti Portugalsku a venku ve Švýcarsku tým uhraje potřebné body pro setrvání mezi elitou Ligy národů, kde má nyní na třetím místě o bod více než tým ze země helvétského kříže.

„Je třeba si uvědomit, že někteří kluci proti tak skvělým hráčům hráli třeba i poprvé, zatímco Portugalci a Španělé na této úrovni hrají vlastně pořád. V národním týmu i v klubech. A teď si ukázali, že se s nimi mohou měřit, že se proti nim dá hrát. To jsou nesmírně cenné zkušenosti. Tohle je strašně cenné. Kluci si potvrdili, že se vydali správnou cestou.“