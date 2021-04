Méně prestižních zápasů i financí. Fotbalové Česko přijde o pátý tým v pohárech

Ani snažení slávistů a jejich postup až mezi nejlepších osm týmů Evropské ligy nedotlačily fotbalové Česko v žebříčku koeficientů na klíčovou patnáctou pozici. Což jinými slovy znamená, že se od příštího ligového ročníku bude v tuzemsku hrát jen o čtyři vstupenky do Evropy.

V nadcházející sezoně Fortuna ligy (2021/2022) – na základě výsledků té aktuální – ještě Češi pošlou do pohárových soutěží pět klubů. Ale od roku 2022 se kvóta sníží.

Do kvalifikace Champions League jen mistr.

A další tři týmy, dva z ligy a vítěz poháru, jen do Evropské konferenční ligy, soutěže číslo tři, která od léta doplní Ligu mistrů a Evropskou ligu.

Jak to bude v příští sezoně nasazení do pohárů v sezoně 2021/22 Pro příští ročník se ještě na počtu pohárových účastníků nic nemění; bude jich pět. Mistr s vicemistrem půjdou do kvalifikace Ligy mistrů, vítěz poháru zamíří do bojů o Evropskou ligu a další dvě mužstva z ligy čekají předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy.



Ubyde prestižních zápasů se soupeři z vyspělých fotbalových zemí, ubyde i financí za starty a dosažené výsledky od UEFA.

Pro Česko to není dobrá zpráva.

O pátého pohárového účastníka přijde po osmi letech, poprvé od sezony 2014/15. Navíc v době, kdy se k tomu pro český fotbal vážou i další komplikace.

Ligové kluby se totiž chtěly v příští sezoně vrátit k modelu s nadstavbovou částí, ve kterém se podobně jako dřív počítalo se šestičlennými skupinami o titul a o záchranu a se čtyřčlenným play off o evropské poháry.

Za současných okolností ale pravděpodobně bude muset dojít k úpravám. Proč?

V momentě, kdy se do pohárů kvalifikují jen čtyři celky, by šel do rozhodujícího zápasu o Evropu proti vítězi prostřední skupiny za určitých okolností (pokud by vítěz poháru skončil v lize od čtvrtého místa níž) už třetí tým ligové tabulky. A kdyby ve finále neuspěl, byla by tím znehodnocena celá dlouhodobá část.

Možné korekce současného formátu či úplné zrušení nadstavby budou v nejbližších dnech a týdnech tématem pro Ligový výbor. Případné změny pak musí schválit i Ligové grémium.

Žebříček národních koeficientů UEFA Pořadí, podle kterého dojde k nasazení klubů do evropských pohárů v sezoně 2022/23

14. Dánsko - 27,875

15. Kypr - 27,750

16. Srbsko - 26,750

17. Česko - 26,600

18. Chorvatsko - 26,275

19. Švýcarsko - 26,225

20. Řecko - 26,000

Čas mají zhruba do června, kdy se pravidelně koná losovací aktiv. Tou dobou už musí být jasné, v jakém režimu se příští ligový ročník uskuteční.

Nadstavba se v Česku poprvé hrála v předchozích dvou sezonách, v té současné od ní ale vedení soutěže odstoupilo. Poté, co se loni kvůli koronaviru nedohrála baráž, Ligová fotbalová asociace dočasně rozšířila nejvyšší soutěž na osmnáct účastníků a ve druhé lize ponechala čtrnáct mužstev.

V plánu bylo, že se v příští sezoně počty týmů v obou soutěžích opět srovnají na dvakrát šestnáct a že se první liga vrátí k nadstavbové části. To je ale nyní zase nejisté.

Slávistická jízda Česko nespasila

Češi přišli o pátého účastníka v pohárech proto, že v žebříčku národních koeficientů, který UEFA vypočítává na základě výsledků za posledních pět sezon, vypadli z první patnáctky.

Na podzim Česko škrtalo body z úspěšného ročníku 2015/16, kdy Sparta v Evropské lize postoupila do čtvrtfinále a ve stejné soutěži se nadmíru dařilo i Plzni a Liberci.

Slavia mezi nasazenými Až se budou v létě losovat předkola Ligy mistrů, do kterých Slavia takřka jistě vstoupí coby český šampion, bude mezi nasazenými týmy. Důležitou jistotu si vykopala svými výsledky v aktuální pohárové sezoně.



Slavia letos velkou část vzniklé ztráty sice dokázal odmazat, z devatenácté pozice během jara vytáhla český fotbal na sedmnáctou příčku. Ale výš ne; elitní patnáctku tak uzavírá Kypr, šestnácté je Srbsko.

Česku nestačil ani nejlepší celkový bodový zisk za poslední pětiletku.

Slávisté přispěli do národního koeficientu ziskem 16,5 bodu. V Evropské lize slavili dohromady šest vítězství, uhráli tři remízy a nerozhodný výsledek zapsali i v play off o Ligu mistrů s Midtjyllandem. K tomu přičtěte ještě bonusový bod za postup do čtvrtfinále...

Na podzim se nejvíc činil Liberec, jenž získal v devíti zápasech dohromady 9,5 bodu za pět výher, tři kvalifikační a dvě v základní skupině, a jednu remízu.

Čtyřmi body se přičinila Sparta, která dvakrát porazila Celtic, 2,5 bodu získala v předkolech vyřazená Plzeň a půlbodem přispěl rovněž vyřazený Jablonec.

Zisky (v hlavní fázi dva body za výhru, jeden bod za remízu) se dělí vždy počtem pohárových účastníků, v českém případě zatím ještě pěti.