Česko - S. Makedonie 2:1, v generálce góly z penalt. V nastavení rozhodl Barák

Fotbalisté před čtvrtečním odletem do dějiště Eura zrovna nenadchli. Bylo vidět, že šlo pořád jen o přípravu.

Přesto ve čtvrtém utkání pod trenérem Ivanem Haškem vyhráli, potřetí 2:1. V předchozích zápasech v březnu zdolali Norsko, Arménii a naposledy minulý týden v pátek během soustředění v Rakousku nastříleli Maltě sedm branek (7:1).

Tentokrát se však v ofenzivě soužili. Ztuha se probíjeli do střeleckých pozic, velkých šancí si vytvořili minimum.

Z ofenzivního trápení Čechy po hodině hry vysvobodil slovenský sudí Očenáš, který vykouzlil pokutový kop. Přitom se zdálo, že kapitána Součka ve skrumáži na malém vápně postrčil spoluhráč Schick.

Makedonci se hodně zlobili. Než videoasistent Glova verdikt na hřišti posvětil, hráči se postrkovali, což odnesli žlutými kartami Krejčí s Musliou.

Češi však po trefě Schicka nevedli dlouho. Jak hosté cítili nespravedlnost, tak ožili. Hrotový útočník Trajkovski krásně zakroutil střelu na zadní tyč, od níž se míč odrazil a dobíhající Alimi hlavičkoval do prázdné brány. Poté se zase stáhli do obrany a nechali hrát české fotbalisty. Sami všechno podřídili výsledku. Zdržovali, hádali se, pomáhali si fauly. Ale pro ně cennou remízu nakonec neudrželi.

Druhý gól padl po kuriózní situaci. Hosté měli výhodu autového vhazování na soupeřově polovině, ale pokazili ho. Češi otočili hru, po autu Šulce v rohu vápna po kontaktu s obráncem upadl Chytil a slovenský sudí odpískal druhou penaltu. Tu Barák stejně jako Schick s přehledem proměnil.

„Penalty? Bez komentáře, to je záležitost rozhodčích,“ řekl makedonský trenér Blagoja Milevski.

„I když výsledek není výrazný, tak ohledně zakládání útoků a kombinací jsme odehráli možná náš nejlepší zápas,“ překvapil trenér Ivan Hašek. „Bohužel ale spoustu akcí končilo často před vápnem, kde nám chyběla finální přihrávka. Na tom budeme muset ještě popracovat. Co se týká třeba presinku či represinku, to bylo podle mě na dobré úrovni,“ doplnil.

Na první pohled přitom výkon českých fotbalistů přinesl spíš rozpaky, než že by vyslal silný signál, jak jsou na šampionát vyladění.

Dozadu to bylo celkem v pořádku, bez přehmatů, bez zaváhání. Inkasovaný gól padl z dorážky po krásné střele ze střední vzdálenosti, kdy hostující hráč správně reagoval.

Vázla hra ve středu pole. I proto nepřekvapilo, že se hrálo hodně po křídlech.

Před soupeřovu bránu směrovala spousta centrů, ale málo z nich do nebezpečných prostorů.

Ze dvou hrotových útočníků Kuchta dřel, bojoval, sprintoval, nabízel se. Schick si zase hledal místo pro zakončení. Po jejich spolupráci dokonce padl v 25. minutě gól, ale asistent při náběhu Kuchty odhalil ofsajd.

Češi hodně drželi míč, ale před pokutovým územím si moc nevěděli rady. Kombinací to nešlo takřka vůbec, slibné akce se rodily po kolmicích za obranu a následných přihrávkách před bránu. Nebo po centrech na vysoké hráče Součka, Schicka či Krejčího, po pauze pak i na Chytila s Chorým.

V první půli si pár možností domácí vytvořili. Schickovu hlavičku pod břevno vytáhl brankář, Hložek střílel těsně vedle, Souček po zpětné přihrávce Coufala těsně nad. A Coufalovi zkazil radost obránce Musliu, který po chybě brankáře Dimitrievského zblokoval míč směřující do odkryté brány.

Ani druhý poločas nepřinesl znatelné zlepšení, přestože kouč do něj postupně poslal šest čerstvých hráčů. Vidět byl David Jurásek na levém kraji. Během pár minut připravil tři slibné situace. Tu poslední po dravém průniku v nastavení, odražený míč kapitán Souček napálil z vápna zase těsně nad. A v samém závěru po dohrávaném rohu pálil tvrdě, ale vedle Lingr. Kdyby trefil bránu, výhra by vypadala líp než pak z následné penalty.

Nová aréna v Hradci Králové hostila zápas národního mužstva vůbec poprvé, fanoušci byli spíš zvědaví, než aby vytvořili bouřlivou atmosféru.

Při týmovém focení těsně před výkopem Douděra s Holešem v první řadě drželi dres se jmenovkou Sadílek na podporu spoluhráče, který se v sobotu mimo hřiště ošklivě poranil nohu a o Euro tak přijde.

Trenér Hašek do sestavy zařadil všech devět hráčů, kteří vůbec nezasáhli do pátečního duelu proti Maltě (7:1). Svá místa si „udrželi“ jen pravý krajní hráč Coufal a stoper Hranáč. Lze se domnívat, že z větší části půjde o základní jedenáctku pro šampionát. To se ukáže za týden, duel s Makedonci mu jasno určitě nevnesl.