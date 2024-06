ONLINE: Česko - Turecko, místo Schicka je na hrotu Chytil, hrají Barák i Hložek

Pro český tým jde o zápasu roku. Buď, anebo.

Trenér Hašek nasadil do rozhodujícího utkání následující sestavu: Staněk – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Barák, Provod, D. Jurásek – Chytil, Hložek.

Zraněný útočník Schick je napsaný mezi náhradníky.

ONLINE: Česko - Turecko Utkání sledujeme minutu po minutě.

Češi mají po dvou utkáních ve skupině jediný bod za remízu 1:1 s Gruzií, předtím podlehli favorizovanému Portugalsku 1:2. I proto teď už nemají kam uhnout.

Turci jsou po dvou kolech se třemi body druzí a k jistotě postupu do vyřazovací fáze by jim stačila i remíza. Na Euru nejdřív porazili Gruzii 3:1 a poté podlehli 0:3 Portugalsku.

Pokud v souběžně hraném utkání mezi Portugalskem a Gruzií nedojde k překvapivému úspěchu outsidera, vítěz zápasu mezi Českem a a Tureckem půjde z druhé příčky v osmifinále na Rakousko, což je nečekaný vítěze skupiny D před Francií i Nizozemskem.

Hrálo by se v úterý 2. července od 21:00 v Lipsku.

S Tureckem se Češi utkávají v posledním zápase ve skupině na Euru potřetí za posledních šestnáct let. V roce 2008 ve Švýcarsku i v roce 2016 ve Francii s ním však prohráli a vypadli.

„Minulosti neřeším, jako šanci na odplatu to však nevnímám,“ ujišťuje trenér Hašek. „Pro mě je to zápas o to, abychom si splnili sen a prošli ze skupiny, abychom udělali radost sobě i lidem okolo nás. Tahle parta ještě domů nechce a je to na ní poznat.“

Skupina F

Tým Z V R P S B 1. Portugalsko 2 2 0 0 5:1 6 2. Turecko 2 1 0 1 3:4 3 3. ČESKO 2 0 1 1 2:3 1 4. Gruzie 2 0 1 1 2:4 1

Tabulka třetích míst