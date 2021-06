Čeští fanoušci brojí na Nizozemce do Budapešti. Pozor na covidová lejstra a zapomeňte na ‚Plzničku’

V neděli večer vyzvou čeští fotbalisté v Budapešti v osmifinále letošního Eura nizozemské „tulipány“. První bitvu ale včera museli vybojovat fanoušci obou zemí.

Až ve středu večer věděli čeští fotbalisté, s kým a kde se utkají v další fázi odloženého Eura, které je roztahané po celé Evropě.



Jak revoluční nápad bývalého předsedy UEFA Micheleho Platiniho, který se ale příliš s pochopením nesetkal (za tři roky se uskuteční kontinentální šampionát pouze v sousedním Německu), tak pandemická krize a s ní spojená omezení přispěly k tomu, že fanoušci jednotlivých osmifinalistů mají možnost získat vstupenky pod výrazným časovým tlakem.

„Ve středu ráno už se šlo zaregistrovat do čekací listiny reprezentačního fanklubu, dnes mi přišel po poledni kód, který jsem zadal na webu UEFA a bez problémů koupil čtyři lístky (maximální kvóta na jednu osobu),“ řekl včera LN Dominik R., jeden ze šťastlivců, který už si nyní může plánovat nedělní cestu do Budapešti.



„Teda jediným zádrhelem byla skutečnost, že na uefa.com vstupenky koupil kamarád, který byl v jejich systému o dvě hodiny déle, já se tam po 13. hodině, kdy se měl oficiálně spustit, nemohl dostat. Asi byl přetížený,“ dodal.



Se svými parťáky ještě navíc úplně vyhráno nemá. Natankovat před cestou do Budapešti, kam se dá autem dostat klidnou jízdou za pět a půl hodiny, je to nejmenší.

V Maďarsku sice žádné přísné restrikce spojené s koronavirem neplatí, pohodička jako před vypuknutím současné situace to ale také není.

Ve vnitřních prostorech nebo při pohybu na stadionu je třeba si chránit ústa respirátory.

Pokud nemáte potvrzení o úplném dokončení očkování, potřebujete PCR test, který jste absolvovali 72 hodin před výkopem.

Domácí laboratoře garantují bez příplatku zaslání výsledků do 48 hodin, praxe je taková, že většinou dorazí už do 24 hodin. Záleží ale na lokalitě. Navíc je třeba se na testy objednat – a opět – ne všude to jde třeba i v rámci hodin jako v Praze.

Je důležité nezapomenout na skutečnost, že potřebujete potvrzení do e-mailu, nejen SMS zprávu. Právě ideálně vytištěná lejstra musíte předložit na některém z improvizovaných stanovišť, jedno takové se nachází také u stadionu.

Nejezděte na poslední chvíli

Je třeba ale počítat, že kapacita Puskás Arény je pro šampionát 55 tisíc lidí, byť část bude z domácích luhů a hájů, tak celkem 10 procent kapacity si rozdělí oba nedělní soupeři.

A odbavit minimálně pět tisíc lidí předtím, než dostanou potřebný náramek, díky kterému se dostanou na stadion, chvíli trvá.

Určitě se vyplatí myslet i na nabití telefonu, jelikož po úvodní kontrole přijde fanouškovi na mobil QR kód, kterým se bude prokazovat u dalšího vstupu.

Nu, a pak už hurá za fotbalem a třeba i pivem, byť v okolí Puskás Arény (i uvnitř) na nejoblíbenější „plzničku“ narazíte s obtížemi nebo vůbec. Spíše se připravte na Staropramen, Bernard či Heineken. „Hlavně že ale můžeme konečně fandit přímo na stadionu,“ neláme si s těmito mírnými komplikacemi hlavu Dominik R.

A dle zájmu není sám. Přestože není zatím vyprodáno, o lístky z vymezené kapacity pro Čechy je obří zájem. Až takový, že zmíněný reprezentační fanklub musel během středečního večera systém žádostí o speciální kódy zastavit.

„Moc se na fanoušky těšíme, bude to po strašně dlouhé době. Bude plný dům, ještě na takovém stadionu. Už se nemůžeme dočkat,“ řekl včera obránce Aleš Matějů, který je jednou z alternativ za vykartovaného Jana Bořila.

Mimochodem, pokud Šilhavého parta i díky fanouškům vyhraje, čtvrtfinále odehraje v Baku, tedy 3600 kilometrů vzdálené ázerbájdžánské metropoli...