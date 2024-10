Liberec - Jablonec 0:5, debakl v derby pod Ještědem. Hosté zářili ve druhé půli

Jablonec v lize porazil podještědského rivala po šesti zápasech. Kouči Luboši Kozlovi dokonal vyšel návrat do Liberce, kde po minulé sezoně skončil a nahradil ho Radoslav Kováč. Jablonec bodoval počtvrté z posledních pěti kol a v neúplné tabulce poskočil na čtvrté místo. Slovan v lize utrpěl nejvyšší porážku od července 2021 a patří mu devátá příčka.

„Tohle se nemělo stát, je to velká rána. Nedokážu si to moc vysvětlit. Náš výkon byl neomluvitelný, propadli jsme prakticky ve všem. Mrzí mě, že jsme ztratili důvěru lidí. Je to facka do tváře celému regionu. Prohrát derby můžeme, ale ne takovým způsobem,“ řekl na tiskové konferenci Kováč.

„Na takový zápas ani nepotřebujete motivovat. Snažil jsem se tým připravit tak, abychom byli silní a koncentrovaní. Satisfakce je teď silné slovo, ale jsem šťastný. Navíc to bylo sté vítězství v mé (ligové) trenérské kariéře,“ uvedl Kozel.

Předchozí tři vzájemné duely v nejvyšší soutěži skončily remízou a také úvod dnešního zápasu byl poměrně vyrovnaný. První šanci si vypracovali domácí. Tupta si naběhl na Ichovu přesnou přihrávku za obranu a měl čas na zakončení, branku však minul.

Jablonec se v 17. minutě šťastně ujal vedení. Polidar poslal centr z levé strany přímo na gólmana Bačkovského. Brankáři vypadl míč před dobíhajícího Ševínského, od něhož se odrazil do sítě. Stoper, který se na ligové trávníky vrátil po měsíční pauze, si ve svém osmém utkání v nejvyšší soutěži dal vlastní gól.

„Vlastní branka byla nepříjemná, ale nemůže nás takhle položit. Pak jsem viděl strach,“ uvedl Kováč.

Hosté se dostali na koně a začali být aktivnější. Ve 39. minutě rozvlnil síť Puškáč, ovšem z první soutěžní trefy v jabloneckém dresu se radovat nemohl, neboť brance předcházel ofsajd. Slovan se probral před pauzou, brankář Hanuš s námahou vyrazil Tuptovu střelu z úhlu. Šance však měli i hosté, Bačkovský svou chybu při gólu částečně odčinil při nebezpečných hlavičkách Puškáče a Martince.

Nástup do druhého poločasu patřil Jablonci. Puškáč běžel sám na Bačkovského, ale v poslední chvíli si míč předkopl a dal brankáři šanci střelu vyrazit. Posléze se právě od Puškáče dostal balon ke Kanakimanovi, který ve 49. minutě ranou o břevno zvýšil náskok.

Hosté poté derby zcela ovládli. Kanakimana si vyměnil míč s Puškáčem, pak jej předložil Nebylovi a vydařená kombinace skončila v 58. minutě třetím gólem. O tři minuty později Polidar ideálně rozehrál přímý kop a Martinec skóroval hlavou. Jablonečtí v podještědském derby poprvé v samostatné ligové historii skórovali čtyřikrát.

Zmar Slovanu podtrhl střídající Frýdek. Na půlce hřiště ostře zajel do Martince a v 74. minutě dostal rovnou červenou kartu. Debakl pak završil střídající Alégué, který ve třetí minutě nastavení povedenou technickou střelou k tyči překonal Bačkovského.

„Vyšlo nám prakticky všechno. Takhle jsme si to snad nemohli ani přát. Pomohla nám vlastní branka. Bylo důležité vymazat Hlavatého a to se Beranovi skvěle povedlo. Měli jsme dobrý přechod, přinesl nám šance a góly,“ podotkl Kozel.

Jablonečtí bodovali pošesté z posledních sedmi ligových duelů v Liberci. Tým ze Střelnice si v soutěži připsal nejvyšší vítězství od ledna 2021, kdy v Teplicích triumfoval stejným poměrem. Naopak Liberec zaznamenal v lize nejdrtivější porážku od debaklu 0:5 se Spartou před více než třemi lety. Jen dvakrát v samostatné historii nejvyšší soutěže Slovan prohrál šestibrankovým rozdílem.

„Jde to za mnou, protože jsem hlavní trenér a zodpovídám za to. Mrzí mě to. Důvěru musíme získat zpátky, ale to bude velmi těžké. Zkoušíme vybudovat nějaký herní projev, principy, vše jsme tímto hodili do koše. Budeme si to teď muset vyžrat,“ prohlásil Kováč.