Pardubicím změna trenéra prospívá, Liberec znovu bez gólu. Baník se bavil

Pardubice pokračují v dobré práci, pomáhá hlavně nový trenér David Střihavka, který přišel ze slávistického béčka a nahradil Jiřího Saňáka. Z Bohemians si odvezl bod za bezbrankovou remízu, doma teď porazil silný Jablonec 2:0.

Prosil o trpělivost, v klubu je krátce. Ale prvotní dojmy jsou víc než pozitivní.

Vítězství zařídily trefy Krobota a Leipolda, ten se v lize prosadil úplně poprvé. Občanství má německé a přišel z rakouského Lafnitzu.

I díky němu teď Pardubice postupně unikají úplnému spodku tabulky.

„Bylo by ode mě hodně drzé říci, že jsme byli lepší než Jablonec a že jsme si zasloužili vyhrát. Kluci ale šli za výsledkem, za body. Jsem šťastný za ně. Musíme dál hodně pracovat, protože nás čeká dlouhá cesta,“ řekl poté Střihavka na tiskové konferenci.

Liberecký záložník Ivan Varfolomejev zpracovává míč hlavou.

V zajímavé sérii pokračuje Hradec, v lize neprohrál už pětkrát v řadě, vyhrál ale jen jediný duel. Naposledy doma obral o body vedoucí Slavii za remízu 1:1, když premiérový gól v první lize vstřelil stoper Petrášek. Tentokrát se zkušený bývalý reprezentační stoper mohl radovat z čistého konta.

Přitom když zakroutil pohlednou střelou z vápna míč do brány Hlavatý, vypadalo to, že je domácí Liberec už k ničemu nepustí. Jenže gól mladého záložníka neplatil, protože předtím fauloval uprostřed hřiště Kučeru, což neuniklo videorozhodčím. Ti následně upozornili hlavního Roučka k přezkumu.

Liberec ale dál tlačil, předtím dokonce trefil Letenay tyč z ostrého úhlu, domácí trefili i břevno. V závěru měli možnosti i hosté, ale nakonec diváci na stadionu U Nisy gól neviděli. Liberec tak podruhé v řadě remizoval bez branek, předtím si odvezl bod od posledních Českých Budějovic.

V sobotu se nicméně nejvíc blýskl ostravský Baník, který rozstřílel 6:0 pražskou Duklu a potvrdil formu z posledních týdnů. Dvakrát se prosadili Prekop i Ewerton, který znovu patřil k nejlepším hráčům a s devíti góly je druhý v pořadí ligových střelců.

„Hráčům teď začne vojna,“ bědoval dukelský kouč Rada, kterého vytočily hlavně laciné chyby jeho svěřenců. „Ten výsledek není důstojný Dukly, hazardujeme s jejím jménem. Já takový debakl ještě v kariéře nezažil.“

Ewerton z Baníku Ostrava během zápasu s pražskou Duklou.

To Baník v čele s trenérem Pavlem Hapalem dokázal v minulém týdnu zvítězit 3:1 na Spartě, teď už vyhlíží dokonce umístění mezi nejlepšími třemi. Vždyť před nedělními zápasy se bodově dotáhl na druhou Plzeň!

Tu čekají doma Bohemians, vedoucí Slavia pak hostí Karvinou a Sparta zavítá do Mladé Boleslavi.

Sobotní večerní utkání mezi Olomoucí a Slováckem byl odložen kvůli husté mlze, která znemožňovala zápas na Andrově stadionu odehrát. Sudí těsně před výkopem rozhodli o tom, že by podmínky byly neregulérní.

„Všichni to vnímáme jako správné rozhodnutí. Jestli se fotbal hraje pro lidi, tak v regulérních podmínkách a to dnes nebylo možné,“ řekl olomoucký trenér Tomáš Janotka.

O náhradním termínu se jedná, rozhodnuto by mělo být do dvou dnů. Varianta nedělního sehrání padla.

„Mně osobně by se to líbilo odehrát hned druhý den. To ale z důvodu televize, pořadatelů i rozhodčích není možné,“ doplnil Janotka.