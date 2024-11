Trápení Sparty pokračuje, na Dukle jen remizovala. Baník derby zvládl otočit

Sparta v lize nevyhrála popáté v řadě a zakončila další mizerný týden, jelikož v úterý schytala v Lize mistrů debakl 0:6 s Atlétikem Madrid.

Na Dukle začala nadějně, vedla už od 12. minuty zásluhou Olatunjiho. Jenže další branku už nepřidala, její výkon postupně upadal a v závěru chtěla zápas silou vůle dotáhnout k těsné výhře. Neúspěšně.

Po rohovém kopu Hory prolétl míč na zadní tyč až k Vondráškovi a ten zařídil předposlednímu týmu ligy senzační bod, jenž ho minimálně do neděle posunul na čtrnáctou příčku.

„Nemám slov. Tak pozdě ztratit vítězství... Je složité to kousnout,“ říkal pak kouč Friis, jehož pozice je s každým dalším zápasem více a více nahnutá. „„Nikdy o sobě nepochybuju. Ale jestli zůstanu, to není moje rozhodnutí. To vím já a víte to i vy.“

Sparta zůstala čtvrtá, na Slavii může po neděli ztrácet už šestnáct bodů a teď má i dvoubodové manko na třetí Baník.

O jeho výhře rozhodl Ewerton, který přitom za stavu 0:1 neproměnil penaltu. Pak ale srovnal Prekop a brazilský šikula se trefil v 89. minutě. Karviná už v tu chvíli hrála v deseti po vyloučení Fleišmanna, bývalého hráče Baníku. Ten tak zůstane na třetím místě a právě na Karvinou má náskok osm bodů. Ta se minimálně po 17. kole do nejlepší šestky neposune.

„Po výborném úvodu přišel šok, když jsme inkasovali. Do druhé půle jsme měli výborný vstup. Kopali jsme penaltu, ale přišel druhý šok, když ji Ewerton neproměnil. Ale musím mužstvo pochválit, takové vítězství se cení. Měli jsme 35 střeleckých pokusů, to někdy není ani v hokeji,“ usmíval se trenér Hapal.

„Z konce zápasu jsem opařený, těžko se mi hledají slova. Odehráli jsme slušné utkání, ale je to jedno, když vedete 3:1 a nadějný stav pak zahodíte v posledních osmi devíti minutách,“ soptil kouč se Veselý.

Na šesté příčce zůstala Olomouc, navzdory nevýraznému výkonu a zasloužené porážce 0:1 v Teplicích. O té rozhodl Takács, jenž naskočil v lize po poprvé od května, což byl kvůli dlouhodobému zranění jeho jediný start od předloňského září.

„Gól je pro nás o to krásnější, že ho dal Laco Takács, který udělal všechno pro návrat k velkému fotbalu. Nikomu bych nepřál to, co on zažil ohledně zranění. Tohle je pro něj i pro celý tým odměna,“ pravil kouč Frťala.

Bohemians mířili za druhou domácí výhrou v řadě, jenže selhali a potvrdili, že doma se jim v aktuálním ročníku tolik nedaří. Slovácko prohrávalo ještě v 87. minutě 1:3, Krmenčík navíc nedal penaltu. Pak ale hosté dvakrát udeřili zásluhou Kvasiny, uhráli remízu 3:3 a udrželi svého soupeře v kontaktu: oba týmy mají 21 bodů. Slovácko alespoň částečně odčinilo nezvládnutou dohrávku v Olomouci (1:2), pod novým trenérem Smetanou nicméně stále čeká na výhru..

Zbylá čtyři utkání se odehrají v neděli. Už ve 13 hodin nastoupí Slavia proti Liberci, pak se představí Hradec v Boleslavi a Budějovice v Pardubicích, program 17. kola uzavře duel Plzně s Jabloncem.