ONLINE: Plzeň hraje v Karviné, Mladá Boleslav v Českých Budějovicích

Druhá Plzeň si v posledních týdnech počínala suverénně, jenže ve čtvrtek překvapivě klopýtla. Doma hrála proti Teplicím polovinu zápasu přesilovku, přesto se pořádně nadřela. Gól vstřelila až dvacet minut před koncem a ve čtvrté nastavené minutě o body přišla (1:1).

Už v sobotu se tak k ní přiblížila Sparta, která doma porazila Bohemians 1:0. Skórovala z jediné střely na branku, to když Sadílek odcentroval přes vybíhajícího brankáře Frühwalda a hlavou balon doklepl do sítě defenzivní záložník Solbakken svým premiérovým soutěžním gólem za letenské mužstvo.

„Nejdůležitější je v tuhle chvíli vítězit a získávat tři body,“ prohlásil sparťanský kouč Lars Friis. „Nebylo to pěkné vítězství. Čekají nás na podzim ještě dva zápasy a zapomeňte na to, že by Sparta do konce kalendářního roku hrála hezký fotbal. Ale uděláme maximum, abychom uhráli dobré výsledky.“

Sparťané poprvé od září zvládli vyhrát dva zápasy v řadě, což pomůže týmovému sebevědomí. Po sérii šesti ztrát je, zdá se, úřadující mistr z nejhoršího venku. A ztrátu na druhou Plzeň prozatím zeštíhlil na tři body.

Západočeši si můžou náskok vzít zpět v Karviné, která v úterý padla 1:4 právě na Spartě, má však dva dny odpočinku k dobru. Pod koučem Martinem Hyským hraje pohledný fotbal a drží se na desátém místě.

Působivou formu má také Mladá Boleslav, která v lize neprohrála dokonce od poloviny září! Doma naposledy porazila 1:0 liberecký Slovan, předtím vynulovala i Hradec Králové (3:0). Daří se jí i na evropské scéně, kde se postarala o překvapení, když vyzrála na španělský Betis 2:1.

Svěřenci švédského kouče Andrease Brännströma šlapou, potvrdí výkony i v zápase s posledními Českými Budějovicemi?