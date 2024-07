Kováč: Proti Slavii musíme hrát víc než jen poločas. Mrzel ho darovaný gól

Liberec poslal v prvním poločase do vedení Nyarko, pak ale domácí nedokázali přidat pojistku, ve druhé půli se zhoršili a z penalty nakonec srovnal hostující Zorvan. „Olomouc je určitě víc spokojená než my,“ doplnil Kováč.

Jak jste si užil domácí premiéru v roli libereckého kouče?

Fanoušci přišli, byli skvělí, a mrzí mě, že jsme se jim neodvděčili třemi body. Herně ještě vůbec nejsme tam, kde chceme být. Kdybychom byli jen trochu zkušenější, vyhrajeme 1:0 a všichni by byli spokojení.

Jak byste utkání zhodnotil?

První poločas byl z naší strany velmi slušný, měli jsme výborný přechod do útoku, byli jsme neustále nebezpeční. Měli jsme dát víc než jeden gól, některé situace jsme ale neřešili dobře. Ve druhém poločase se hra hodně vyrovnala, Olomouc začala být taky trošku nebezpečná. My jsme znervózněli, měli jsme tři čtyři zbytečné ztráty a dostali jsme se do takového hurá fotbalu. Ztratili jsme herní odvahu a už jsme ani tolik nezabíhali za obranu, ale Plechatý nakonec mohl rozhodnout, škoda, že trefil jen tyč.

Tentokrát vám střídající hráči nepomohli tolik jako v Karviné. Souhlasíte?

Určitě. Celkově bych řekl, že jsme viděli podprůměrné výkony hráčů, od kterých bych čekal daleko víc. Nebudu nikoho jmenovat, vyhodnotíme si to, ale tři čtyři hráči byli pod průměrem, což určitě nestačí. Mrzí mě, že jsem nemohl dostřídat Dulayem, to je mladý kluk, který je tahový. Bohužel Mikula měl zdravotní problémy a museli jsme do toho sáhnout.

Liberečtí fotbalisté slaví trefu do sítě Olomouce.

Stále vám navíc chybí zraněný útočník Kulenovič.

Bohužel ještě není v pohodě a netrénuje. Nestalo se mu nic vážného, jen křeč, ale musíme být opatrní, protože je na to náchylný. Uvidíme, kdy se vrátí. Druhý zápas hrál Nyarko, i Letenay se srovnává s intenzitou hry. Nyarko dal krásný gól, ale byla tam další situace, že kdyby šel do brány, dá další gól, ale on se místo toho zastavil. Nakonec jsme inkasovali z penalty, která byla fakt zbytečná.

Budete ji Hlavatému hodně vyčítat?

Vím, že tam bylo kopnutí, že se snad otáčel. Míša ví, že to bylo zbytečné, hned jsem mu řekl, že udělal blbost. Když nám mají dát gól, musí to být krásná akce, tohle byl ale dárek. Jedeme dál, je to ale škoda, tak zkušený hráč si to musí pohlídat.

Když v závěru Plechatý trefil tyč, chytal jste se za hlavu?

Viděl jsem, že jsou dva naši hráči před brankou úplně sami, takže z toho musí být gól. Bohužel Plechy ještě za sto zápasů v lize nedal branku. Dneska jsem mu to hrozně přál. Zavřel oči, ale možná to šlo řešit trochu jinak.

Tým v týdnu opustil brankář Vliegen. Hledáte náhradu?

Určitě ano, je to v jednání. Nic ale zatím není vyřešené.

Liberecký útočník Ľubomír Tupta s balonem v utkání s Olomoucí.

A co záložník Frýdek? Bude v Liberci pokračovat?

Já tohle vůbec neřeším. Když ho tady mám, zkouším ho využít, jak jen to jde. Dneska chtěl, pracoval, ale do šancí jsme se už pak nedostali. Nicméně Frýdek je velmi kvalitní hráč, a pokud tady bude, budeme ho co nejvíc využívat. Uvidíme, jak to všechno dopadne, zatím smlouvu nepodepsal.

Ze dvou kol máte čtyři body. Bral byste to před sezonou?

Asi jo, ale doma potřebujeme vyhrávat. V Karviné jsme taky měli v první půli štěstí, ale pak jsme to dobře zvládli a dali tam tři góly. Ty nám doma chyběly.

V pátek vás doma čeká atraktivní bitva se Slavií. Co od ní čekáte?

Doufám, že přijde hodně lidí, že nám pomůžou a že nebudeme hrát jen poločas, ale zkusíme vydržet ve vysoké intenzitě devadesát minut. Uděláme všechno pro to, abychom to zvládli.