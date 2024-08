Budějovice stále na nule, problémy také v Teplicích. Slovácko nachytalo Spartu

„Dva góly jsme dostali po dlouhém autu, hlava mi to nebere. Celý týden jsme se na to připravovali, věděli jsme, že je to jedna ze zbraní Dukly, ale udělali jsme triviální chyby,“ soptil v televizním rozhovoru budějovický kouč František Straka po porážce 0:3 na Julisce.

Pak ještě dodal: „Naším největším zabijákem jsou neproměněné šance.“

To přesně v neděli v Praze platilo. Dukla byla produktivnější a soupeře přemohla díky trefám ve druhém poločase.

Trenér Českých Budějovic František Straka zadává pokyny během utkání s Duklou.

V souboji dvou největších outsiderů ligy padaly góly ve druhém poločase. Poprvé v lize slavili Šebrle s Amblerem, čerstvou posilou z Varnsdorfu. Mešanovič se v české nejvyšší soutěži trefil poprvé od prosince 2019, kdy byl ještě hráčem Boleslavi.

Dukla se v tabulce posunula na třinácté místo. Má šest bodů jako Pardubice i Karviná, tedy týmy, které o víkendu také uspěly.

Místo osmi duelů se tentokrát hrálo jen na šesti stadionech. Mladá Boleslav si kvůli účasti v pohárové Evropě nechala odložit duel se Slavií a Plzeň ze stejného důvodu vynechala plánované utkání s Olomoucí.

Oba kluby na to měly dle ligových regulí právo, kterého využily. To Sparta navzdory náročnému programu nastoupit chtěla, trenér Friis udělal devět změn v sestavě, což se ukázal jako příliš velký hazard: mistr totiž poprvé v sezony v domácí soutěži ztratil.

Remíza 2:2 se Slováckem, v jehož dresu gólem a asistencí zazářil navrátilec Krmenčík, byla překvapivá.

O2 TV Sport @O2TVSportCZ ⚽️ Přestřelka na Letné! 😱😮‍💨 Nejprve šlo do vedení Slovácko, domácí ale rychle zareagovali a srovnali. Ve 24. minutě se pak trefil Michael Krmenčík a hosté nyní vedou 2:1. 👇 #chanceliga https://t.co/T6rqASyAiB oblíbit odpovědět

„A my na ni teď musíme co nejrychleji zapomenout a soustředit se na úterý, kdy nás čeká odveta proti Malmö o Ligu mistrů,“ podotkl dánský kouč Friis.

Sparta má po devatenácti letech nakročeno do hlavní fáze Champions League, protože v týdnu vyhrála úvodní utkání ve Švédsku 2:0. Přesto se zbytečná ztráta na ligové scéně do krámu nehodí.

Pokud Slavia s Plzní, dva hlavní pronásledovatelé, své zápasy k dobru vyhrají, na čele tabulky se na vítěze posledních dvou mistrovských titulů bodově dotáhnou.

Čtvrtý je Jablonec, který v sobotu odpoledne vyhrál 2:1 na Bohemians, ač v první půli prohrával, stejně bodů má také Sigma Olomouc. A šesté místo patří ostravskému Baníku, který doma skolil ambiciózní Liberec.

Ve středu ho navíc ještě čeká dohrávka v Karviné.

Ta je po sobotě klidnější, protože zvítězila 3:1 v Teplicích, jež naopak s třemi body zůstávají předposlední. Mimochodem, kuráž a sebevědomí si v sobotu dodaly rovněž Pardubice, které ve vyhecovaném východočeském derby skolily sebevědomý Hradec Králové 2:1.