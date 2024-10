Chytil: Rekord je mi celkem fuk. Hlavní je, že Slavia má náskok a vládne Praze

Ale kdo to ve slavném derby (2:1) vlastně všechno začal? Mojmír Chytil, v pětašedesáté vteřině. Stal se střelcem nejrychlejšího gólu derby v samostatných dějinách.

„Oslava ještě nekončí,“ vtipkoval, když se mohl vyjádřit po zápase. Jakmile usedl do tiskového sálu, ještě se musela ztišit chytlavá písnička Bella Ciao, která zněla od vedle. V Edenu to vřelo.

Musel jste si to užít, že?

Všechno, včetně děkovačky. Jen posledních třicet minut na střídačce bylo hrozně dlouhých. Teď si to užijeme dostatečně.

To bylo trenérovo rozhodnutí, že vystřídá střelce prvního gólu?

Jasně, to je normální. Ale v tu chvíli to pro mě bylo těžké, protože minuty utíkaly šíleně pomalu. Do toho nastavení, červené karty.

Derby rozjel váš gól, nejrychlejší od rozdělení federace.

To je mi asi celkem fuk. Spíš jsem hrozně rád, že jsme to derby zvládli.

Hlavně díky skvělému začátku. To byl záměr, že na Spartu vletíte?

Naším cílem do každého zápasu je, abychom na soupeře vlétli. Že se to gólově povedlo zrovna na Spartu, je plus. Malick Diouf – ani nevím, s kým to prokombinoval – přešel přes dva a já hledal prostor na přední tyči. Vyšlo to a vedli jsme. Přitom bych řekl, že nás ten gól trochu přibrzdil a začali jsme mít strach o výsledek. Naštěstí jsme přidali druhý a nakonec to zvládli.

Chance Liga @chanceliga Tohle bylo rychlý! 😳



Mojmír Chytil posílá Slavii do vedení ✊ https://t.co/bzysBeXyaP oblíbit odpovědět

Ale sám jste říkal, že jste na lavičce trnul.

To jo. Při každém brejku. Naštěstí Tonda Kinský chytil velkou šanci Birmančevičovi a výhra je naše. Všichni podali skvělý výkon. Jen škoda červené karty pro Oscara.

Tak zakřiknutý hráč dá hlavičku soupeři. Co to do něj vjelo?

Zakřiknutý? Vy ho možná neznáte, my jo. Není to tak tichý kluk, jak si myslíte. Bohužel se to stalo, bylo to v závěru vyhrocené. Ale stojíme za ním, odehrál znovu fantastický zápas.

Ve druhém poločase Sparta dobře prostřídala, snížila, byla nebezpečná. Proč jste najednou byli o tolik zataženější?

Pozor, Sparta má velikou kvalitu. My si samozřejmě říkali, že nebudeme zalezlí, ale nejspíš tíhou okamžiku – protože jsme věděli, že vedeme o dva góly – jsme se lehce zatáhli. Vyústilo to v gól, který všechno zdramatizoval. Nicméně opakuju, že na sebe narazily obrovsky silné týmy, které si budou vytvářet šance v Lize mistrů i Evropské lize.

Prozradíte, jestli váš trenér Trpišovský před zápasem přesně odhadl sestavu Sparty? Vaše prvotní taktika byla totiž dokonalá.

Myslím, že... Přemýšlím... Jedno překvapení tam bylo, ale neřeknu které. Teď už je to stejně jedno.

A co sestava Slavie? Chorý a Chytil na hrotu. Vyhovíte si, když hrají dva siláci vedle sebe?

Když hraju s Čorem, je to pro mě trochu jiné, protože většinu soubojů podstupuje on. Ale jsme na sebe napojení, doplníme se a ano, vyhovuje nám to.