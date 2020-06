Chci se loučit na hřišti, ale konec kariéry mi probleskl hlavou, přiznává Matějovský

MLADÁ BOLESLAV S trojicí Komličenko, Mešanović, Bucha odešlo v zimě Mladé Boleslavi čtyřiadvacet podzimních branek. A aby toho nebylo málo, vážné zranění si na konci ledna přivodil Marek Matějovský. Přetržená achillovka si vyžádala okamžitou operaci a dlouhou pauzu. Pro osmatřicetiletého veterána, jehož kariéra pomalu spěje ke konci, velká nepříjemnost. „V hlavě jsem víceméně smířen s tím, že bych se k fotbalu už nemusel vrátit,“ říká kapitán Středočechů.

Lidovky.cz: V jaké fázi rekonvalescence se momentálně nacházíte a jak se cítíte?

Jedná se o vážnější zranění a rekonvalescence nějaký čas zabere, ale cítím se fajn. Před pár týdny mi lékaři sundali dlahu, takže se snažím kotník rozhýbat, abych mohl co nejdříve odhodit i berle.

Lidovky.cz: Už jste se vrátil k tréninku? Máte představu, kdy byste se opět mohl potkat s balonem?¨

Nějaký plán určitě mám, ale hned po operaci jsem si řekl, že se nechci upínat ke konkrétnímu datu. Snažím se postupovat opravdu den po dni a týden po týdnu. Uvidím, jak rychle se kotník bude hojit a podle toho se pak zařídím.

Lidovky.cz: Zranění achilovky bývají velice nepříjemná. Napadlo vás, že by se klidně mohlo jednat o problém, který by předčasně ukončil Vaši kariéru?

Určitě mi to problesklo hlavou, protože podobnou zkušenost jsem dosud nezažil. Zatím jsem měl jen dvakrát přetrhané vazy v kotníku. Poprvé na mistrovství Evropy v roce 2008 a později jsem si problémy obnovil. Ze hry mě to vyřadilo maximálně na osm týdnů, teď jsem si prošel daleko vážnějším zraněním. Musím se přiznat, že v hlavě jsem víceméně smířen s tím, že bych se k fotbalu už nemusel vrátit. Nikdo neví, jak bude noha reagovat. Jsem připraven na nejhorší, ale samozřejmě bych se s kariérou raději loučil na hřišti. Udělám maximum, aby se to povedlo a abych mohl ještě do ligy naskočit.

Lidovky.cz: Vraťme se zpět v čase. V roce 2008 se v souvislosti s vámi psalo o zájmu Liverpoolu. Jak blízko byl přesun právě k Reds?

Popravdě vůbec nevím, ani jsem se po tom nijak zvlášť nepídil. Po povedeném utkání v národním týmu proti Německu se zdálo, že bych mohl přestoupit do Bundesligy, ale nakonec padla volba na Reading. Za angažmá v Anglii jsem byl hrozně rád, přeci jen se jedná o kolébku fotbalu.

Lidovky.cz: V dresu Readingu jste si na půl roku vyzkoušel Premier League. Jaké máte na nejlepší ligu světa vzpomínky?

Jednoznačně pozitivní, byla to pro mě obrovská zkušenost. Atmosféra na stadionech po celé Premier League se mnou zůstane do konce života, to byla paráda. Angličtí fanoušci fotbalem opravdu žijí a svým projevem během zápasů posouvají úroveň hry ještě na vyšší úroveň.

Lidovky.cz: V Readingu vás chvíli trénoval Brendan Rodgers, bývalý kouč Liverpoolu, který aktuálně vede Leicester. Měl v sobě už tehdy, na začátku své trenérské kariéry, potenciál stát se jedním z nejlepších anglických manažerů?

Už od svého příchodu byl velice energický, jeho metody se mi hodně zamlouvaly. Tréninky pod ním mely opravdu šťávu, snažil se do nás všechno vtlačit v co nejvyšší intenzitě. Nejde odhadnout, zda bude někdo úspěšný nebo ne, ale už tehdy mě coby mladý manažer, který měl celou trenérskou kariéru před sebou, hodně zaujal.

Lidovky.cz: Po sestupu z Premier League jste odehrál ještě dvě sezony v Championship, která, ať už vzhledem k našlapanému programu nebo k náročnému stylu hry, bývá označována za jednu z nejtěžších lig v Evropě. Můžete to potvrdit?

Mohu, stejně jako všichni ostatní, co si tuto ligu vyzkoušeli. Během působení v Championship jsem ale nejvíce bojoval se zraněními. Trápil mě kotník a měl jsem i problémy s třísly, takže jsem nenastupoval k úplně každému zápasu. Program soutěže je nesmírně náročný. Hodně utkání se hraje třeba okolo Vánoc, navíc jdou velice rychle po sobě. Když přičtu ještě poháry, bylo toho opravdu dost.

Lidovky.cz: Reading byl vaším jediným zahraničním angažmá. Proč jste se poté rozhodl zůstat už pouze v Čechách? Měl jste ještě nějaké další nabídky z ciziny?

Z Anglie jsem se vrátil už rok před vypršením smlouvy. Bylo to ovlivněné zdravotními problémy a asi i zájem Readingu postupně opadal. Od agenta jsem dostal informace, že o mě měly zájem další kluby z Championship. Nějaké oťukávání proběhlo i z jiných soutěží po Evropě, ale žádná konkrétní nabídka nepřišla. Poté se ozvala Sparta. Řešili jsme to s agentem a kontaktoval mě i tehdejší asistent Martin Hašek starší. Po společném rozhovoru s ním jsem se rozhodl pro návrat do Čech, od klubu jsem dostal i potřebný čas k tomu, abych se dal zdravotně do pořádku.

Lidovky.cz: Se Spartou se spojil velkou část kariéry, na konci sezony 2013/14 jste slavili double. Byl to pro vás z týmového hlediska nejvydařenější ročník?

Jednoznačně. Sezonu jsme zakončili ligovým titulem a vítězstvím v poháru, po letní přestávce jsme navíc ovládli i superpohár. Na toto období mám fantastické vzpomínky. Samozřejmě jsem si tehdy přál, aby takto povedených sezon bylo víc, ale už se nám nepovedlo na ni navázat.

Lidovky.cz: Během vašeho působení na Spartě se hodně zvedla Plzeň, naopak Slavii se tolik nedařilo. Bylo pro vás pražské derby v té době stále prestižnějším soubojem, nebo jste více prožíval zápasy s Viktorií?

Zápasy proti Slavii i Plzni byly pokaždé nesmírně vyhecované. Viktoria měla tehdy skvělé mužstvo a hrála ve velké formě. Každou sezonu se s námi prala o titul, vzájemná střetnutí proto byla hodně důležitá a také sledovaná. Slavia sice prožívala slabší období, ale derby pro mě pořád bylo jednoznačně nejprestižnějším utkáním. Oba kluby mají obrovskou fanouškovskou základnu, lidé těmi zápasy žijí. Každý zápas se Slavií se hodně probíral i v médiích. Na derby a vše okolo něj vzpomínám strašně rád.

Lidovky.cz: Co říkáte na aktuální výkony Sparty? Zdá se, že se pod trenérem Kotalem opět rozjíždí. Hlavně směrem do ofenzivy staví zajímavé mužstvo, šanci dostává několik talentovaných mladíků.

Poslední sezony jim úplně nevyšly, ale zvedají se a zdá se, že se konečně vydávají správnou cestou. V aktuálním kádru vidím velký potenciál. Otázkou zůstává, zda jim dobré výkony vydrží. Konkurence v české lize je stále větší a přijde mi, že hrát nahoře v tabulce a nějakým způsobem dominovat je rok od roku těžší.

Lidovky.cz: V Mladé Boleslavi už několik let patříte k oporám, jste kapitánem. Za jakého lídra se považujete? Spíše tichého, který na nějaké proslovy moc není, nebo se nebojíte v kabině zvýšit hlas, pokud je to potřeba?

Musím říct, že jsem nikdy nebyl hráčem, který by dokázal kabinu úplně zbláznit a vyburcovat. Postupem času jsem ale zjistil, že k nastartování mužstva je někdy potřeba prásknout do stolu a ostatní trochu seřvat. Mám pocit, že v Boleslavi máme v posledních sezonách až příliš hodné mužstvo. Chybí nám tu nějaký „gauner“. Ale když se nedaří, nemám problém si v kabině vzít slovo. Zkušeností mám dost, takže se to ode mě i očekává.

Lidovky.cz: Boleslav se v posledních sezonách snaží o hodně ofenzivní fotbal, na podzim patřila k nejzábavnějším týmům ligy, dávala hodně branek. Takový styl hry vás coby hodně kreativního fotbalistu musí bavit, že?

Boleslav jsem vždy vnímal jako ofenzivní mužstvo. Už když jsem v jejím dresu poprvé nakoukl do ligy, vyznával se tu útočný fotbal. Působili tady skvělí střelci jako Marek Kulič, Luboš Pecka nebo Emil Holub. Ještě na podzim jsme tu měli Nikolaje Komličenka a Murise Mešanoviće, další hráče, kteří hrozně rádi dávají góly. Směrem dopředu jsme byli vždy silnější než v defenzivě. (směje se) Hráči si pak zápasy více užívají, ale samozřejmě to musí být podloženo i kvalitními výsledky.

Lidovky.cz: Podzimní část sezony parádně vyšla Pavlu Buchovi, který aktuálně válí i v Plzni. Měl jste možnost vedle něj nastupovat, jaké jsou jeho největší přednosti?

Pavel se mi líbil ihned po jeho příchodu do Boleslavi. Má skvělé fotbalové myšlení a jeho vnímání hry je na hodně vysoké úrovni. Na svůj věk hraje s velkým klidem, na hřišti dokáže s přehledem vyřešit složité situace. Zároveň se jedná o hodně pracovitého kluka, který na sobě tvrdě maká.

Lidovky.cz: Kde je podle Vás jeho výkonnostní strop? Je to hráč pro reprezentaci a některou z TOP 5 evropských soutěží?

Jednoznačně, má pro to veškeré předpoklady. Hraje výborně a má našlápnuto ke skvělé kariéře. Přeju mu hodně štěstí, je to hrozně fajn kluk.

Lidovky.cz: Po zdařilém podzimu vyhrála Boleslav na jaře jen jednou a základní část zakončila na desátém místě. Měl jste možnost sledovat jarní zápasy z tribuny. V čem vaši spoluhráči nejvíce zaostávali?

Mám pocit, že se kluci až moc upnuli k tomu, že jsme během zimní přestávky výrazně oslabili. Samozřejmě, s Komličenkem, Mešanovićem a Buchou odešlo spoustu gólů, ale přišlo mi, že se tomu podlehlo až příliš. Chodil jsem kluky sledovat i na tréninky a všichni pracovali na maximum. Věřil jsem, že bychom mohli být úspěšní i bez zmíněných opor, ale vůbec se nám nedařilo. Pořád ale máme šanci sezonu zachránit a dokončit ji pozitivně.

Lidovky.cz: V rámci nadstavbové skupiny o účast v pohárové Evropě vyzvete České Budějovice. Také vás svými výkony překvapily? Před začátkem soutěže patřily k největším kandidátům na sestup.

Musím říct, že mě trochu překvapily. Jednoznačně jim pomohly příchody Tomáše Sivoka a Jaroslava Drobného. Nikdy bych neřekl, že jen dva hráči mohou tým takhle pozvednout, ale v Budějovicích se to povedlo. Dostaly se do vyšších pater tabulky a už tam vydržely.

Lidovky.cz: V létě společně se svým bratrem pořádáte už 10. ročník fotbalového kempu Marka Matějovského. Jak nápad na tuto akci vznikl? Baví vás práce s mladými fotbalisty hodně?

Přišel s tím brácha krátce poté, co jsem se vrátil z Anglie. Začínal jen s několika dětmi, já celou akci zaštítil svým jménem. Kempy se konají během prázdnin, tedy v době, kdy se už běžně připravuji na další sezonu. Pokud byl čas, tak jsem se za dětmi přijel podívat, zatrénoval si s nimi a rozdal pár podpisů. Nápad se uchytil, dostali jsme pozitivní ohlasy. Hrozně mě těší, když vidím, jak fotbal kluky baví. Když při odjezdu brečí, že se jim nechce domů, máte pocit, že to děláte správně. Bohužel, našlapaný program mi nikdy nedovolil, abych s nimi trávil více času. Poděkování a uznání si zaslouží hlavně brácha a ostatní trenéři, kteří se klukům věnují. Jako dítě bych se takové akce rád zúčastnil, za nás se nic podobného nepořádalo.

Lidovky.cz: S Mladou Boleslaví jste nedávno prodloužil smlouvu o další rok. Už víte, zda se bude jednat o vaši poslední sezonu?

Těžko říct, stát se může cokoliv. Třeba to bude moje poslední sezona, třeba budu pokračovat delší dobu, zatím nevylučuju nic. Po ligových trávnících běhá několik starších fotbalistů, vezměte si třeba Pavla Zavadila v Opavě. Momentálně se soustředím na to, abych se dal zdravotně do kupy a co nejdříve se vrátil na hřiště.

Lidovky.cz: Máte už představu, co budete dělat po konci kariéry? Láká vás třeba práce trenéra?

Všemu, co dělám, se snažím dávat stoprocentní úsilí. Nikdy jsem se nechtěl věnovat více věcem najednou a zbytečně plýtvat energií. O životě po hráčské kariéře jsem zatím nepřemýšlel. Trenérskou licenci nemám a ani nevím, jestli bych byl pro tuto práci vhodným typem. Samozřejmě si uvědomuju, že jednou budu muset přemítat o tom, co dál, a učinit rozhodnutí, jakou cestou se vydat. Zatím tomu ale nechávám volný průběh.