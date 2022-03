Nakonec se podvolil. S milovanými ‚Blues‘ měl Abramovič velké plány, přesto je prodá

Na sankčním seznamu ruských boháčů po vpádu armády prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu se sice Roman Abramovič (55) neobjevil, přesto se dostal pod tlak. Už poněkolikáté. A tentokrát už s ním 113. nejbohatší člověk planety dle časopisu Forbes bojovat nechce.

„Rád bych se vyjádřil ke spekulacím, které se v posledních dnech objevily v médiích v souvislosti s mým vlastnictvím klubu Chelsea FC. Jak jsem uvedl už dříve, vždy jsem se rozhodoval s ohledem na nejlepší zájmy klubu. Proto jsem v souvislosti se současnou situací přijal rozhodnutí, že klub prodám, protože věřím, že je to v nejlepším zájmu klubu, fanoušků, zaměstnanců i sponzorů a partnerů klubu,“ zní v úvodu jeho prohlášení.

Jde dle všeho o logický krok s ohledem na vývoj situace.

Abramovič sice pomohl vybudovat z Chelsea, která byla před téměř dvaceti lety na hraně krachu, respektovaný evropský velkoklub, na vlastní oči jej v posledních letech často hrát neviděl.

Psal se květen roku 2018, kdy přijal díky svým rodičům izraelské občanství, aby mohl na britské ostrovy cestovat bez vízové povinnosti.

Šlo o reakci na zpřísnění vízových povinností pro Rusy po incidentu s otravou v Salisbury Sergeje a Julie Skripalových.

Mimochodem, dle zahraničních novinářů byl od té doby Abramovič na ostrovech pouze jednou. Ruský oligarcha, který přišel do čtyř let věku o oba své rodiče, přitom měl s milovanými „Blues“ velké plány. Plánoval výstavbu nového stánku za více než 500 milionů liber, čímž by přinesl pro veřejný sektor v Británii 20 milionů liber.

Loni si pak coby potomek sefardských Židů zajistil také portugalský pas. Mimo jiné díky tomu, že věnoval nemalé peníze na projekty k uctění portugalských sefardských židů v Hamburku.

Díky tomu se Abramovič stal konečně občanem Evropské unie, s ohledem na brexit se ale mohl radovat jen chvíli.

Navíc se spekuluje o tom, že po něm toužil primárně z jiného důvodu – aby mohl svůj majetek převést do evropských daňových rájů, například na Kypr.

V případě rodáka ze Saratovu nejde o malé jmění – na účtech a v různých investicích má na 14,5 miliardy dolarů, což z něj dělá druhého nejbohatšího člověka z Izraele, jedenáctého nejbohatšího Rusa a nejbohatšího držitele portugalského pasu.

Chelsea vytáhl na výsluní

Před devatenácti lety koupil zadlužený londýnský klub za 180 milionů dolarů a v klubu má nyní aktiva za zhruba dvě miliardy dolarů (peníze, co do něj vložil).

„Prodej klubu nebude probíhat urychleně a po novém majiteli nebudu požadovat splacení žádných dluhů. Veškerý čistý výnos z prodeje půjde na okamžité potřeby obětí války na Ukrajině,“ zní dál v Abramovičově prohlášení.

Čistá hodnota londýnského celku, ve kterém v pozici sportovního manažera působí také česká fotbalová legenda Petr Čech, činí zhruba 3,2 miliardy dolarů.

V porovnání se zmíněnými 180 miliony, za který klub kupoval, solidní progres. „Je jasné, že jde o nutný krok, ne krok, který by chtěl učinit, vždyť před osmnácti dny v Abú Zabí slavil s týmem zisk trofeje na mistrovství světa klubů, Chelsea se tak stala faktickým vládcem fotbalového světa. A nyní ji prodává?“ začal hodnocení tohoto kroku analytik Kaven Solhekol pro Sky Sports.

„Je ale otázkou, zda mu bude prodej klubu vůbec dovolen, labouristický poslanec Chris Bryant v parlamentu přečetl dokument ministerstva vnitra, dle kterého byl Abramovič zapleten do korupčních praktik. Dle něj proto prodává vše, co v Británii má, protože se děsí případných sankcí,“ přidal zajímavý poznatek.

Má také ukrajinské kořeny

Na druhou stranu, těžko si představit, že v takové chvíli mu budou Britové bránit ze země úplně odejít a ještě pomoct Ukrajině, ze které pocházejí jeho prarodiče. Pokud Abramovič dodrží svá slova, je zde řeč třeba i o třech miliardách dolarů.

Navíc, muž, který začal „podnikat“ už na vojně, kdy prodával benzin kradený z aut velitelům, a po svatbě s první manželkou Olgou (v roce 1987) pašoval do Ruska zakázané zahraniční předměty (například drahé parfémy), si během působení na ostrovech získal po úvodních obavách respekt. I ze strany rivalů.

„Patří mezi nejvýznamnější majitele v historii Premier League. Má nemalý podíl na tom, že se stala liga tak silnou. Na začátku byl pro mě jeho model trochu bizarní, často měnil manažery, ale účel světil prostředky. Vytvořil osobitý model v přístupu k fungování klubu, ocenit se musí třeba práce Chelsea s mládeží,“ řekl pro Sky Sports Gary Neville, legenda rivala z Manchesteru United.

„Toto rozhodnutí mě velmi bolí, ale věřím, že je v nejlepším zájmu klubu. Doufám, že budu moct ještě naposledy navštívit Stamford Bridge a rozloučit se s vámi osobně. Bylo mi životním privilegiem být součástí historie Chelsea FC a jsem hrdý na naše společné úspěchy. Klub i jeho fanoušci navždy zůstanou v mém srdci,“ dodal Abramovič, za jehož éry londýnský celek pětkrát vyhrál domácí soutěž a FA Cup, dvakrát Ligu mistrů, Evropskou ligu i evropský Superpohár, a nyní i klubové MS.