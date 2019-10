Chlumec sahal po senzaci, v prodloužení však Plzni podlehl 3:4. Boleslav přešla přes Zlín

Chlumec nad Cidlinou Byla to senzace nehledě na konečný výsledek. Třetiligový Chlumec nad Cidlinou dotáhl osmifinále poháru proti Plzni až do prodloužení - a od postupu nebyl daleko. Mezi osm nejlepších proklouzla Boleslav, Sparta i Slavia se o to snaží na hřištích soupeřů.

Zlatan: Ahoj Španělsko. Hádejte, co se děje? Vracím se. Bude to Barca, Real, nebo Atlético? Plzeň odvrátila kolosální ostudu. Nebýt střelce Krmenčíka, kterého trenér Vrba poslal do hry ve druhém poločase, a jeho hattricku, byla by to prvotřídní blamáž. Postup do osmifinále vicemistr vydřel až v prodloužení: Chlumec nad Cidlinou - Plzeň 3:4. Sparta nastoupí v 17 hodin v Českých Budějovicích, Slavia ve stejný čas hraje v Ostravě, což je repríza posledního finále. Liberec přivítá Teplice v 17.30. Mladá Boleslav vyřadila Zlín po vítězství 3:1.

Už v úterý si postup mezi osm nejlepších zajistily Jablonec, který v prodloužení přetlačil Opavu, a Olomouc, jež nastřílela čtyři branky druholigové Dukle. Poslední osmifinálový duel Slovácko - Viktoria Žižkov se hraje příští týden. Pohárové prvenství obhajuje Slavia, vítěz posledních dvou ročníků. Předminulý rok ve finále porazila Jablonec, na jaře stvrdila zisk double skalpem Baníku Ostrava, s nímž se tentokrát utkává už nyní. Venku nastoupí červenobílí v poháru po dvou letech. Los k nim v posledních sezonách byl shovívavý, takže kromě finálových utkání odehráli všechny ostatní zápasy na vlastním stadionu. Výjimkou bylo předloňské osmifinále v Jihlavě. Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 3:1 (1:1)

Branky: 45. Tatajev, 66. Komličenko, 90.+2 Ladra - 19. Fantiš. Rozhodčí: Marek - Hájek, Dobrovolný. Sestavy: M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Fulnek - Budínský (85. Auer), Hubínek, Matějovský, Ladra - Mešanovič (62. Ewerton), Komličenko. Trenér: Weber. Zlín: Šiška - Cedidla, Buchta, Kolář (85. Pejša) - Matejov, Fantiš, Podio, Bartošák - Janetzký (76. Hrdlička), Železník, Nečas (71. Gettler). Trenér: Kameník. Chlumec nad Cidlinou - Viktoria Plzeň 3:4 po prodl. (3:3, 1:0)

Branky: 20. a 48. Bastin, 89. Labík - 74., 75. a 108. Krmenčík, 83. Pernica. Rozhodčí: Berka - Hock, Melichar. Sestava Plzně: Kozáčik - Hubník, Pernica, Hejda, Hloušek - Procházka, Hořava (107. Kalvach) - Kayamba, Janošek (70. Chorý), Mihálik (57. Limberský) - Beauguel (57. Krmenčík). Trenér: Vrba.