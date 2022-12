Chorvatsko - Belgie 0:0, Lukaku v šancích selhal a obhájci bronzu končí

Zcela odlišné emoce se odehrávaly na hřišti po závěrečném hvizdu.

Chorvaté padli na zem. Vyčerpaní, ale přešťastní. Belgičané naopak zklamaně klopili zrak a chytali se za hlavu.

Na šampionátu doufali, že ještě vytěží úspěch ze silné generace. Že ještě třeba vylepší minulé třetí místo. Jenže končí už před vyřazovacími boji.

Po posledních zápasech vypadá tabulka skupiny F následovně: 1. Maroko – 7 bodů, 2. Chorvatsko – 5 bodů, 3. Belgie – 4 body, 4. Kanada – 0 bodů. Dál jdou dva nejlepší.

Tým ze západní Evropy měl přitom při svém posledním vystoupení šance na zvrat. Zejména Lukaku se ve druhém poločase ocital v jedné velké šanci za druhou. Poprvé ale trefil tyč, pak střílel vedle a s nedůraznou tečí si zase poradil brankář.

V důležitých momentech vyhlášený střelec selhal.

Smutnící belgický útočník Romelu Lukaku v utkání s Chorvatskem.

I Chorvaté, obhájci stříbra, ale měli řadu příležitostí. Dokonce si už stavěli míč k pokutovému kopu, posléze ho však rozhodčí zrušil kvůli ofsajdu. Jim to ale tak vadit nemuselo, mohou se radovat z postupu dál.

I před chybějící góly zápas bavil.

Balkánští hráči do zápasu vlétli. Hned v první minutě tvrdě pálil Perišič, jenže jeho pokus prolétl jen vedle branky.

Chorvaté zprvu více drželi míč, přihrávali si podél pokutového území soupeře. Že vyhrát potřebuje Belgie?

Ne, tak úvod klání nevypadal.

Obhájci bronzu se poprvé osmělili až v jedenácté minutě. Carrasco v levé části šestnáctky převzal balon a z úhlu vystřelil. Obrana ale míč zablokovala. Následně De Bruyne našel mezi obránci Mertense, který se pokusil o překvapivé řešení a místo zpracování technicky vystřelil, ani jeho pokus ale neuspěl.

A to bylo od Belgičanů na delší dobu vše.

Chorvatům stav zápasu vyhovoval, remíza by je poslala dál. Nikam se proto zběsile nehnali a spíš se soustředili, aby neudělali chybu.

Belgičané se v útoku trápili, na pozornou defenzivu nemohli vyzrát. A to mohlo být z jejich pohledu ještě hůř.

Chorvaté Mateo Kovačič a Luka Modrič diskutují s rozhodčím Anthonym Taylorem.

V patnácté minutě totiž rozhodčí odpískal penaltu na Kramariče, kterého přišlápl Carrasco. Modrič si už balon postavil na puntík, chystal se kopat, jenže…

Sudí dostal do sluchátek pokyn, aby rozehrání pozdržel. Po chvíli odběhl k monitoru a když se vrátil ukázal: Pokutový kop neplatí. Celé akci totiž předcházel centimetrový ofsajd Lovrena.

I v úvodu druhého poločasu měli více šancí Chorvaté, proti všem ale zasáhl gólman Curtois. Postupně se však balkánští hráči začali soustředit spíše na obranu a hrozila naopak Belgie.

A jak!

V šedesáté minutě se Lukaku po odraženém balonu dostal do tutové šance, v ideální pozici ovšem vystřelil jen do tyče. O několik minut později pak belgický obr zblízka hlavičkoval pro změnu nad, v závěru sklepával vedle tyče a pak do gólmana.

Fanoušci na stadionu se jen chytili za hlavu, nechápali, že jejich kanonýr selhal. A do konce zápasu se jejich nálada už nezměnila.

Belgičané sice v závěru utkání více drželi míč, jenže příležitosti spalovali. Šanci měli i Chorvaté: proti střele Modriče se ale vytáhl Curtois a Perišič s balonem tak dlouho váhal, až o míč přišel.

Jim to však vadit nemuselo, na jejich postup nemělo vliv.