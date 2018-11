Chovali jsme se jako dorostenci, ví trenér Vrba. Zápas se mu hodnotí těžko

PLZEŇ/PRAHA Jeho jméno dlouho znělo hledištěm, fanoušci si trenéra plzeňských fotbalistů Pavla Vrbu žádali na děkovačku. Ne, po zápase Ligy mistrů s Realem Madrid (0:5) nebylo proč jásat. Od publika to bylo spíš ocenění, že nejslavnější klub světa mohli vůbec v Plzni vidět. Byli šťastní za ten zážitek.

„Lidi jsou rádi, že hrajeme skupinu Champions League. Já jsem taky rád, že můžeme hrát s Realem Madrid. Diváci jsou možná spokojení, že Real viděli, ale já jsem smutný, že jsme prohráli,“ řekl Vrba.

Smutný z vaší nejtěžší pohárové porážky doma?

Zápas se mi hodnotí velmi těžko, protože ten výsledek pro nás není vůbec dobrý. Rozhodl první poločas, jen můžu blahopřát Realu k vítězství.

Mohlo utkání vypadat jinak, kdyby v úvodu místo na břevně míč skončil v síti?

Tak to prostě je. Musel by nám vyjít začátek, ale my jsme svou šanci neproměnili. Real pak rozhodl individuální akci Benzemy a dvěma góly ze standardek. Když máte šanci, musíte ji dát, jinak vás pak soupeř potrestá.

Mrzí vás dvojnásob, když jste od Realu inkasovali ze standardních situací než kdyby vás vyťukali do prázdné brány?

Je špatně, že se Benzema prosadí mezi třemi hráči. A samozřejmě je problém, že dostaneme dva góly ze standardek. To jsou chyby. My jsme se chovali spíš jako dorostenci než dospělí a pykali jsme za to.

Byly to individuální chyby, nebo systémové?

Co jsem zatím měl možnost vidět, tak to bylo ve špatném osobním bránění. Prohrané osobní souboje. Nemusíme vyhrát hlavy, ale nesmíme prohrát souboj. Proto jsme ty góly dostali.

Zvládli to hráči psychicky? Nepřišli vám nervózní?

Začátek mi nepřipadal, že by mělo být během tří minut po dvacáté minutě rozhodnuto. Ale když dostanete takhle rychlé góly, tak se to těžko otáčí a na psychiku je to hodně náročné. Sebevědomí jde hodně dolů, mělo to vliv na výkon a pak na to, co se do konce poločasu odehrálo.

Pochválil byste z vašeho mužstva někoho?

Někteří hráči to odehráli dobře, možná jsme měli dva, kteří se Realu vyrovnali. Ale podívejme se pravdě do očí. My to musíme spíš vzít z pohledu, podívejte se, jak se hraje vrcholový fotbal na nejvyšší úrovni.

Postoupit do osmifinále už nemůžete, ale pořád jste ve hře o třetí místo ve skupině a jarní vyřazovací část Evropské ligy. Jak poslední dvě utkání vidíte?

Přiznejme si, že postup ze skupiny Ligy mistrů by byl malý zázrak. Ale jsem rád, že nám AS Řím pomohl, vyhrál v Moskvě a my si to příště můžeme s CSKA rozdat o třetí místo. Bylo by pěkné, kdyby se to podařilo. Z našeho pohledu by to byl vrchol, co můžeme v Champions League dokázat.