Chuligáni viní po bitvě na Staromáku hlavně policejní provokatéry. Kluby násilnosti odsuzují

Praha Ihned po nedělní demonstraci na Staroměstském náměstí proti současným vládním opatřením, které se účastnili také členové fotbalových či hokejových hooligans a ultras skupin, bylo jasné, že zástupci policejních složek a radikálních fanoušků budou mít na vyhrocený střet odlišný názor.

Z přibližně odhadovaného počtu dvou tisíc lidí, kteří v neděli dorazili na protestní akci svolanou Hnutím občanské nespokojenosti (HON), bylo podle policejního náměstka Martina Vondráška 300 až 500 účastníků především z řad fotbalových chuligánů. Ti se podle jeho slov přijeli do Prahy ze všech koutů republiky hlavně poprat. „Šlo o bezdůvodné napadení,“ tvrdil v České televizi.



S prohlášením Vondráška i některých ústavních činitelů ale skalní jádro fanoušků nesouhlasí. „Distancujeme se od jakéhokoliv spojování s vyvoláním konfliktu či se skutečností, že jsme se do Prahy přijeli pobít. Zároveň nesouhlasíme s výroky pana Hamáčka a později i pana prezidenta Zemana o „zvládnutém zásahu a o jeho přiměřenosti”, jelikož došlo k absolutnímu fiasku ze strany policie,“ stojí v oficiálním vyjádření zúčastněných skupin na webu hooligans.cz.

„Přiznáváme svůj podíl viny, kdy jsme se zbytečně nechali vyprovokovat příslušníky PČR, a jsme si vědomi toho, že kdyby na demonstraci nebyla početná skupina aktivních fanoušků, možná by k situaci takových rozměrů nedošlo.“



Kluby násilnosti odsoudily

Po hodině proslovů řečníků byla demonstrace kvůli překročení kapacity účastníků rozpuštěna policií, která se z bezpečnostních důvodů snažila demonstranty vyvést omezeným počtem ulic. Ty však byly chvíli po ukončení zabarikádovány těžkooděnci, kteří pouštěli demonstranty z davu pouze po malých skupinkách.

„V té chvíli svou roli zahráli nastrčení policejní provokatéři, kteří na několika různých místech začali nabádat dav ke konfliktu - skrytí policisté házeli plastové koše na své kolegy z pořádkové jednotky, nastrčená policistka dala před davem facku jednomu z demonstrantů, policie provedla první zákrok, naběhla do davu, část nastrčených provokatérů se za nimi schovala a následně nastoupili do policejních aut a odjeli,“ popisují hooligans svou verzi.

Demonstrace se zúčastnil i bývalý hokejový reprezentant a aktuálně předseda extraligové disciplinárky Viktor Ujčík, jenž měl na střet podobný názor jako fanoušci. „Stejně jako byli mezi chuligány borci, co si chtěli bouchnout, to samé bylo u policie. Jenom čekali na příležitost. Musím uznat, že taktika týmu, který se postavil proti nám, vyšla dokonale,“ řekl webu iSport.cz Ujčík.

Naproti tomu Ondřej Pála, bývalý boxer a jeden z řečníků na demonstraci, pro Lidovky.cz prohlásil: „Každý, kdo tam hodil nějakou věc, nadával nebo se dopustil násilí, je za mě nebetyčný idiot.“

Na nedělní násilnosti zareagovaly i sportoví kluby. Ve svých prohlášeních sice respektují, že se fanoušci vydali do centra Prahy vyjádřit svůj názor, ovšem vzniklé násilnosti odsuzují. „Pořadatelé demonstrace měli určitě jiný cíl, než aby celý protest eskaloval v takovou míru násilí, což samozřejmě není akceptovatelné. Obecně si ale nemyslím, že ta akce bude primárně vnímaná jako akce fotbalových fanoušků. Oni už dopředu deklarovali, že chtějí vyjádřit svůj názor na aktuální dění v České republice,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí fotbalové Sparty Ondřej Kasík s tím, že klub účast fandů na demonstraci ovlivnit nemůže.

„Fotbalu by tato akce mohla uškodit, protože se na něj teď může nahlížet skrze prsty s tím, že něco fanoušci provedli. Bylo by ale velmi nespravedlivé házet všechny do jednoho pytle,“ doplňuje ho jablonecký kolega Martin Bergman.