Co s tímto mužstvem děláme v lize? Fanoušci Brna reagují na debakl se Spartou, rýpanec přišel i z Líšně

Brno Po pětatřiceti minutách prvního poločasu bylo utkání proti Spartě defakto rozhodnuté. Zbrojovka Brno si svůj návrat mezi ligovou smetánku představovala určitě důstojněji, za svůj výkon to schytala od některých svých fanoušků, olej do ohně přilili i fandové nedaleké Líšně, která nastupuje ve druhé nejvyšší soutěži.

Brno si návrat do nejvyšší soutěže po dvouleté odmlce představovalo diametrálně jinak.

„Je to pro nás seznámení s první ligou. Je to daleko agresivnější, je tam zejména vyšší kvalita. V druhé lize nás soupeř nepotrestal, tady ano. Ale neházíme flintu do žita a jdeme se připravovat na další zápas,“ nevzdává se po prvním kole trenér domácích Miloslav Machálek.

Zbrojovka do utkání nasadila sedm odchovanců, kvůli absenci zkušeného Pavla Dreksy musel na pozici stopera naskočit teprve sedmnáctiletý Lukáš Endl. Nekompaktní defenzíva dělala v prvním poločase jednu chybu za druhou, čehož postupně dokázali využít Vindheim, Juliš a dvakrát Dočkal.

„Zápas, kdy si Sparta určila, kolik dá Zbrojovce gólů a tolik jich dala. Aby Zbrojovku totálně neznemožnila, II. poločas již Sparta ‚vypnula’ a dohrála. Krutá realita pro Brno. Těžko stávajícím hráčům Zbrojovky něco vyčítat. Tomu, kdo složil na 1. ligu tento tým, ovšem ano,“ mrzí jednoho z fanoušků.



„Co s tímto mužstvem děláme v nejvyšší lize? Je to odraz smutné reality,“ píše další.

Pozadu nezůstali ani příznivci druholigové Líšně, kteří si do svého souseda rýpli prostřednictvím svého fanouškovského účtu na Twitteru, jenž byl doplněn provokativní ilustrací.

„Každý tým by měl hrát takovou soutěž, na kterou má,“ stojí v příspěvku.

pic.twitter.com/ZhPpgUZ73k — SK Líšeň (@sk_lisen) August 22, 2020

Povede se Zbrojovce odčinit úvodní blamáž a udobřit fanoušky? Šanci bude mít ve druhém kole doma proti Bohemians 1905.