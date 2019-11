Conte: Slavia je opravdu silný tým. Obrovské problémy jsme s ní měli my i Barcelona

PRAHA Jeho tým vstřelil pět gólů, uznané byly však jen tři, a tak Inter Milán do poslední chvíle neměl jistotu toho, pro co si do Prahy k zápase se Slavií přijel. Tedy pro výhru. Kouč Interu Antonio Conte však po výhře 3:1 zářil, jeho tým má před posledními duely postup do play off Ligy mistrů ve svých rukou.

Slavia - Inter 1:3. Sešívaní nepřetavili dobrý výkon v body, po hrubce Frydrycha rozhodl Lukaku „Musíme být hrdí a spokojení. Víte, jak je ta výhra pro nás důležitá, máme postup ve svých rukou a pro to jsme sem přijeli. Mohli jsme po tom průběhu znervóznit, ale mé mužstvo ukázalo, že má velkou vnitřní sílu,“ řekl Conte na tiskové konferenci po zápase. Jak se vám hodnotí zápas, kde šly všechny okolnosti zápasu dlouho proti vám?

Dostali jsme se do velkého napětí, ten zápas byl pro nás velmi začarovaný. Místo gólu na 2:0 pro nás z toho byl gól na 1:1 a velmi jsme se pak trápili. Naši útočníci nám ale pomohli, díky nim odsud vezeme výhru. Jak je pro vás výhra v Praze důležitá?

Hráčům jsem řekl, že jde o všechno, nic jiného než výhru jsme nebrali. Připravili jsme kluky na to, že musíme bojovat do poslední minuty. Děkuji hráčům, že to zvládli a děkuji divákům, že nás podporovali po celý zápas. Vaši útočnici Romelu Lukaku a Lautaro Martínez vlastně skórovali pětkrát. Jak jste s jejich výkonem spokojen?

Romelu Lukaku má velký potenciál, je to velký diamant, který musíme opracovávat. Lautaro Martinez má teprve 23 let, je to velice silný kluk a ještě o něm hodně uslyšíme. Oba se můžou ještě zlepšovat. Nebál jste se, když ještě necelých deset minut před koncem byl stav zápasu vyrovnaný?

Byl jsem velice klidný po celý zápas, neustále jsem hráče nabádal, ať hrají stejně. Věděl jsem, že nemůžeme mít takovou smůlu. Jak byste vůbec zhodnotil sílu Slavie?

Slavia je opravdu silný tým. Doma jsme s ní měli obrovské problémy a vyučila nás z fotbalu. Vždyť uhrála remízu i na Barceloně, doma trápila všechny týmy, proto je pro nás ta výhra tak důležitá.