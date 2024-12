Trošku zima, hlásí polonahý Ronaldo. Rodinu vyvezl do Laponska

Jeden z nejlepších hráčů historie se s blížící čtyřicítkou nastěhoval do bohatého koutu Asie, na přelomu roku to budou přesně dva roky od jeho podpisu smlouvy se saúdskoarabským celkem an-Nasr. Tamní fotbalová liga má ovšem pauzu do 9. ledna.

A toho Ronaldo využil.

It’s just a little cold 🥶😂



Watch my complete family trip video: https://t.co/hUJ1n3v0h1 pic.twitter.com/5yOUzeVvEb — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 24, 2024

„Je tu jen trošku zima,“ napsal Ronaldo k videu na sociální síti X, na němž se ve zasněžené scenérii noří do bazénku s ledovou vodou.

Na YouTube také zveřejnil desetiminutové video z návštěvy Santovy vesničky, což je populární turistická atrakce v tomto finském regionu.