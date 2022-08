Čtvrtá páka už zabrala. Barcelona bude moct nastoupit se všemi posilami, její problémy ale nekončí

Ani v době psaní těchto řádků (včera po 19. hodině) pořád nebylo jasné, zda kouč jednoho z nejslavnějších klubů planety bude mít při dnešním ligovém startu proti Rayo Vallecanu k dispozici všech pět letních posil a dva hráče, kteří podepsali s klubem nové smlouvy.

„V tuto chvíli by byl zázrak, pokud bychom stihli zaregistrovat do sobotního duelu všechny. Myslím, že stihneme čtyři,“ řekl katalánskému webu ARA.cat jeden z jeho zdrojů v klubu.

Jen pro pořádek: s obrovskými finančními trably bojující Barcelona v létě utratila za posily nejvíce ze všech klubů – přes 150 milionů eur, když přivedla kanonýra Roberta Lewandowského, vyfoukla Chelsea křídelníka Raphinhu, dále získala stopera Julese Koundého a na volný přestup pak dvojici Frank Kassie – Andreas Christensen.

K tomu podepsaly nové smlouvy dva důležité pilíře Sergio Roberto a Ousmane Dembélé.

„Všichni jsme optimisty. Všichni v klubu makají naplno. Já jako trenér jsem nadšený z toho, jak se povedlo tým doplnit. Neuslyšíte mě tady říkat, že jsme nejlepší na světě, že jsme favorité ligy, ale je fakt, že jsme jedním z kandidátů na titul,“ zaznělo včera pozdě odpoledne na tiskové konferenci od kouče Xaviho.

Pokud se naplní slova jednoho z jeho spolupracovníků, bude zajímavé sledovat dnešní základní sestavu. Je téměř jisté, že mezi případnou čtveřicí zaregistrovaných bude Lewandowski a že by mezi ní měli být Kessie s Christensenem. Důvod?

Oba mají v kontraktech doložku, že pokud nebudou mít do startu španělské nejvyšší soutěže platné registračky, mohou odejít.

Staronové hráče nějaké zdržení jistě trápit nebude, z dalších posil by se mohl Xavi ještě obejít bez plánovaného nového lídra defenzivy Koundého.

Zvláště když prezident klubu Joan Laporta momentálně vyjednává s dlouholetou jedničkou na této pozici – Gerardem Piquém.

U klubové legendy a trojlístku (Marc-André Ter Stegen, Frenkie de Jong, Clément Lenglet) celý současný příběh tak trochu 20. října 2020 začal.

Tehdejší prezident Barcelony Josep Maria Bartomeu si čtyřlístek opor pozval do kanceláře, aby s nimi vyřešil finanční problémy v době covidové. Všichni se domluvili lehce. Ještě aby ne, když Bartomeu všem nabídl coby kompenzace za snížení platu pro aktuální sezonu prodloužení smluv a dvojnásobné navýšení gáží pro další roky.

V daný okamžik tak ušetřil klubové pokladně 30 milionů eur, aby pro další ročníky zatížil 311 miliony.

Čtyři dny po této schůzce Bartomeu a jeho představenstvo odstoupilo.

Jediným z těchto fotbalistů, který je ochotný jednat o změně podmínek a snížení platu, je Piqué, který kromě jiného zažívá i bouřlivé období v soukromí, kdy bulvár rozebírá jeho rozchod s hvězdnou zpěvačkou Shakirou.

Zbylí hráči poslali Laporteho za právníky, jednání odmítli, na což prezident katalánského klubu měl údajně reagovat výhrůžkami soudy. Hráčům i svému předchůdci. Napjaté vztahy má také s prezidentem španělské ligy Javierem Tebasem. Tomu vyčítá, že zatímco poslední dvě sezony je co se týče finanční fair-play nekompromisní, předchozímu vedení klubu dovolil rozhazovat a dostat jej tak do současných problémů.

Je jasné, že v tuto chvíli ale Laporte potřebuje zástupce La Ligy na své straně. Zvláště když mu opětovně pomohl starý přítel Jaume Roures, jehož Orpheus Media – s dvoudenním zpožděním kvůli kontrole finančního úřadu – koupilo dalších 25 procent Barca Studios za 100 milionů eur.

Právě aktivace této čtvrté finanční páky dostala finance Barcelony pro tuto chvíli konečně do zelených čísel.

Pokud by ale chtěla získat další vyhlédnuté hráče, mluví se o dvojici Marcos Alonso (Chelsea) – Bernard Silva (ManCity), bude muset snížit plat Piquému (letos bere 52 milionů eur) a také Sergiu Busquetsovi, kterému po sezoně kontrakt vyprší a který by rád odešel do zámoří.

Za Alonsa by mohla do Londýna poslat vzdorujícího De Jonga, jenže problém je v jeho obrovské gáži, které se Nizozemec nechce vzdát a kvůli které je momentálně vlastně neprodejný. Zda změní názor, je ve hvězdách, každopádně fanoušci Barcelony mu při představovaní hráčů na Camp Nou dali svůj názor ostrým pískotem najevo více než jasně.

„Ti, se kterými nepočítám, už to vědí dlouho. Je to pro mě důležitý hráč,“ řekl k De Jongovi včera lehce neurčitě i sám Xavi.

Ne, Barcelona bude plnit titulky novin i v dalších dnech a týdnech. Snad už brzo především díky dění na hřišti...