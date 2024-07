Španělsko – Německo 2:1 po prodl., souboj favoritů rozhodl hlavou Merino

Do hry přišel v 80. minutě místo rychlíka Nika Williamse.

A na úplném konci prodloužení, ve 119. minutě Mikel Merino, poctivý záložník z Realu Sociedad, úvodní čtvrtfinále letošního Eura hlavou rozhodl. Naskočil si na prudký centr Daniho Olma a uklidil ho nechytatelně k levé tyči.

Neuer v německé bráně se po míči jen ohlédl.

Španělé jsou tak první semifinalistou letošního Eura, naopak domácí tým na evropském šampionátu končí.

Je možná škoda, že dva největší favorité na celkový triumf se střetli už takhle brzo.

Dva týmy, které zatím na Euru bavily nejvíc. Němci nejlepším útokem, Španělé pro změnu rovněž fantastickým útokem a k tomu nejlepší obranou.

Statistiky z utkání mezi Španělskem a Německem.

Hned v první minutě se po přiklepnutí Moraty dostal na hranici vápna ke střele Pedri. Slaboučkou ránu levou nohou po zemi ale bez potíží zlikvidoval Neuer.

Z dálky to zkoušeli Williams i Ruiz, na první velkou šanci se ale čekalo.

I proto, že ze začátku se víc polehávalo na trávě, než hrálo. Fauly zastínily fotbalové umění.

Hlavně Kroos mohl být rád, že po dvou žlutých tvrdých zákrocích neviděl ani kartu. Po jednom z nich musel už v osmé minutě střídat španělský štírek Pedri.

Po centru Kimmicha si pak do velké šance naskočil Havertz, hlavou ale neusměrnil míč dostatečně k tyči a trefil jen náruč Simóna.

Němci vůbec hrozili hlavně z centrů a standardních situací.

Po dalším centru to byl znovu Havertz, který si výborně balon zpracoval na prsa, z vápna ale slabou střelou španělského gólmana nezaskočil.

Na druhé straně pálili několikrát z dálky Yamal s Olmem, Neuera sice lehce vystrašili, ke gólu ale měli daleko. Poločas tak skončil bez branek.

Až v 51. minutě to přišlo…

Z pravé strany se do vápna poněkolikáté přiřítil rychlík Yamal, tentokrát nestřílel, přihrál na hranici vápna, kde si míč našel Olmo a v plném běhu ho uklidil k levé tyči. Neuer se natahoval marně.

Takhle vypadala akce vedoucí ke gólu španělského záložníka Daniho Olma do sítě Německa.

Domácí kouč Julian Nagelsmann pak zkoušel všechno možné. Do 55. minuty vystřídal čtyři hráče, do hry poslal bijce Füllkruga nebo šikulu Wirtze a Němci skutečně byli aktivnější, drželi míč, cpali se do šancí.

Brzdila je ale nepřesnost, někdy až zbytečná zbrklost, fauly, další akce skončily kvůli ofsajdu. Až z toho některé německé fanoušky na tribunách bolely oči.

Obří šance i tak přišly. Z pravé strany se do vápna řítil Wirtz, našel Füllkruga, který s Nachem na zádech ve skluzu trefil jen tyč. V další tutovce selhal Havertz. Z dálky zkoušel přelobovat špatně vyběhnuvšího Simóna, ale překopl i branku.

Španělsko se v posledních dvaceti minutách dost zatáhlo. Nakonec až moc. Centry létaly do vápna z obou stran, až v 89. minutě jeden našel hlavu Kimmicha, který vrátil na střed Wirtzovi. Německý záložník pak míč z voleje uklidil nechytatelně k levé tyči.

Srovnáno – 1:1 a šlo se do prodloužení.

Sám akci rozjel i zakončil. Takhle Florian Wirtz vstřelil gól proti Španělsku.

V něm měl na konci prvního nastavení na noze druhý gól Wirtz. Naběhl si na míč ze druhé vlny, levou nohou ale o pár centimetrů netrefil bránu.

Musiala pak ve vápně trefil ruku Cucurelly daleko od těla, penalta se ale nepískala, ani VAR do vypjatého závěru utkání nepromluvil. A když Simóna při další příležitosti nepřekonal hlavou ani Füllkrug, udeřili Španělé.

Třeskutý souboj favoritů nakonec rozhodli muži, kteří do zápasu naskočili až v jeho průběhu. Na cent Olma z levé strany si naskočil Merino a Španělé mohli jít slavit.

Jsou prvním semifinalistou tohoto Eura.