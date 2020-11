Dál se bude hrát bez diváků. Pravidelné testování si umím představit, řešit ho ale bude hlavní hygienička, říká Hnilička

Praha Opatření, za nichž budou moci sportovci znovu vykonávat svou profesi, mají navazovat na ta, která platila před uzavřením sportovišť 12. října. Zápasy a další soutěžní klání se tedy budou konat bez diváků, s omezeném počtu osob a ve hře je i pravidelné testování, které už od léta probíhá ve dvou nejvyšších fotbalových ligách.

Lidovky.cz: Vláda v pondělí schválila možnost pokračování sportovních soutěží a přípravy na ně, a to i ve vnitřních prostorách. Kterých sportovců se to týká?

Platí to pro reprezentanty, kteří se tak mohou připravovat na své vrcholné akce včetně olympiády. Vláda zároveň schválila výjimky, které budou obsahovat jednorázové akce typu mistrovství Evropy v judu (19. až 21. listopadu), pokud splní přísná hygienická opatření. To platí také pro soutěže, které budou schopny tyto nastavené podmínky plnit, tedy pro ligy fotbalu, hokeje, basketbalu a další, jako to platí v celé Evropě. Nebudeme mezi sporty dělat výjimky. Lidem se říká, aby se zdržovali doma, k čemuž chceme přispět tím, že jim sport nabídneme aspoň v televizi. Také chceme udržet konkurenceschopnost zástupců našich nejlepších a nejsledovanějších sportů ve světě.

Lidovky.cz: Jaká opatření to aktuálně budou?

Ta opatření jsme už tu jednou nastaveny měli, proto to řeknu obecně. Jde o konání zápasů a závodů bez diváků, maximální počet osob na sportovištích, udržování rozestupů, chování v kabinách a podobně.

Lidovky.cz: Patří mezi ně také nutnost pravidelného testování, jako to je ve fotbalových první a druhé lize?

To bude otázkou nastavení, jehož detaily ještě řešíme. Umím si představit, že to tak může být. Ale to už teď bude otázka na paní Rážovou. V reálu to fungovalo tak, že přes Národní sportovní agenturu chodily žádosti o výjimky, což zůstane zachováno. Organizátoři tedy budou na základě konzultace s námi a paní hygieničkou Rážovou nastavovat podmínky tak, aby pro ně byly splnitelné.

Lidovky.cz: O opatřeních už byly svazy a kluby informovány, nebo se ještě čeká na dořešení detailů?

Právě detaily se ještě budou dolaďovat. Vláda nyní schválila to, aby se tento proces, který je pro konání soutěží strašně důležitý, vůbec mohl dít.

Lidovky.cz: Je rozhodnutí vlády výsledkem dlouhodobého jednání o ústupcích sportu, nebo k tomu hodně přispěly intervence ze strany dvou u nás nejpopulárnějších sportů, tedy fotbalu a hokeje?

Řešil jsem to kontinuálně a dlouho s ministry zdravotnictví a hlavní hygieničkou paní Rážovou. Samozřejmě jsem jednal také sna základě podnětů lidí ze sportovního prostředí, především fotbalového a hokejového.