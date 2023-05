Černého hattrick. Derby znovu odřídí stejný sudí, hráči i trenéři ho chválí

Pro Černého, v posledních týdnech nepsanou jedničku mezi českými sudími, půjde už o dvaadvacátý ligový zápas v aktuální sezoně.

Na začátku měsíce řídil i pohárové finále mezi Spartou a Slavií a v sobotu proto povede už třetí derby v sezoně, což je unikát, který ani v Evropě nemá obdoby.

Sparta - Slavia v sobotu od 18:00 ONLINE

Dalibor Černý, ročník 1994, je navíc nejmladším sudím, který kdy nejslavnější český zápas dostal na povel.

V ligové přestřelce (3:3) v polovině dubna vytáhl deset žlutých karet a ve prospěch Sparty odpískal svou první penaltu v sezoně. Pohárové derby už bylo klidnější, Černý hráče napomínal pětkrát a Slavia zvítězila 2:0.

„Nechci aby to vyznělo, že někomu lezu s prominutím do pr.... Ale klobouk dolů ped ním!“ chválil rozhodčího za výkon například slávista David Douděra. „Co se týče komunikace, je nejlepší v lize. I když za ním při zápase doběhnu a říkám mu svůj pohled na věc, on mi pokorně - a to zdůrazňuju - vysvětlí, co a jak. Na nic si nehraje, někteří jeho kolegové v lize mi přijdou arogantní, ale tohle je něco jiného.“

I z chování týmů v obou derby bylo cítit, že si Černý poměrně rychle vybudoval zcela přirozený respekt.

„S hráči jsem se snažil komunikovat, obejít si je už před zápasem. Myslím, že k tomu všichni přistoupili korektně,“ pochvaloval si Černý své první derby.

A v tom druhém platilo totéž. Uznání a chvály se dočkal i od obou trenérů.

„Když budu mluvit za nás všechny, tak ohlasy byly pozitivní. Po utkání nám poděkovaly obě strany. A když máte takovou zpětnou vazbu, je to vždycky hezké,“ poznamenal mladý rozhodčí, který díky svým jarním výkonům aspiruje na mezinárodní listinu.

Loňský rok měl přitom slabší.

Na jaře nejprve v utkání Jablonce se Spartou přehlédl červený faul Bořka Dočkala, který domácího Davida Housku nešetrně trefil kopačkou do hlavy. Chybou tehdy také bylo, že nechal dohrát domácího Jakuba Považance.

V nadstavbě naopak v Plzni chybně vyloučil sparťana Ladislava Krejčího, kterému disciplinární komise trest zrušila.

A v srpnovém duelu Slavie se Zlínem za velmi ošklivý zákrok Martina Cedidly na Ewertona dal jen žlutou kartu, i když měl zlínskému bekovi udělit červenou.

Kvůli zranění, které Cedidla Ewertonovi způsobil, se navíc rozjela kauza, na konci níž měl Černý omezenou delegaci na necelé dva měsíce a jeho tehdejší kolega od videa Vít Ondráš až do konce podzimu.

„Vyhodnotili jsme výkon celého týmu rozhodčích jako neuspokojivý,“ oznámil tehdy Radek Příhoda, šéf rozhodčích, jenže k dalšímu kiksu se Černý přimotal i po návratu.

V Plzni nevyloučil domácího Tomáše Chorého, jenž hlavičkou udeřil sparťana Asgera Sörensena, což byla podle komise primárně chyba videorozhodčího Pavla Fraňka. Ten měl intervenovat, což neučinil.

I proto tehdy Příhoda napodruhé Černého podržel - a nyní se mu to vrací.

Rozhodčí Dalibor Černý uklidňuje vášně v derby Sparta - Slavia. Na snímku slávisté Tomáš Holeš a Igoh Ogbu.

„Překvapilo mě, když mě delegovali na derby, protože pořád přece jen patřím k nejmladším,“ řekl osmadvacetiletý sudí po své dubnové premiéře.

Teď už jeho nominace překvapením není. Sázka na nastupující generaci se zatím vyplácí, ještě loni byl přitom přístup komise k velkým zápasům odlišný.

V březnu 2022 odřídil derby mezi Slavií a Spartou zkušený Szymon Marciniak, pomocník z Polska, jenž později pískal i finále mistrovství světa mezi Argentinou a Francií.

Sudí od sousedů přijeli i kvůli dvěma titulovým zápasům Slavie s Plzní a na podzim zase derby dostal na povel dvaačtyřicetiletý Miroslav Zelinka. Od té doby má monopol na derby výrazně mladší Černý.

Jeho asistenty v sobotu budou Ivo Nádvorník s Kamilem Hájkem, u videa zasednou Jan Petřík a Jiří Pečenka.

Rozhodčí Dalibor Černý po svém prvním ligovém derby: