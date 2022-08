Další krok do Ligy mistrů. Plzeň si zahraje s loňským překvapením, které porazilo i Real Madrid

V předchozích deseti duelech prošel bez ztráty kytičky nejprve nástrahami čtyř předkol Ligy mistrů, aby v úvodních zápasech základní skupiny přejel ukrajinský Šachťar Doněck a následně i legendární Santiago Bernabéu, domácí to stánek Realu Madrid.

V té době už oslavné palcové titulky střídaly ty varovné, jež poukazovaly na fakt, že tenhle tým nezískal název Šeriff pro lásku k zákonu lidí stojících za ním, ale spíše naopak.

Šeriff Tiraspol – Viktoria Plzeň ■ Výkop: dnes 19.00 SELČ (Kišiněv), přímý přenos ČT Sport. ■ Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, De Vries – Van Boekel (video, všichni Niz.). ■ Předpokládané sestavy, Tiraspol: Abalora – Renan Guedes, Kiki, Radeljič, Kpozo – Badolo, Kyabou, Luškja – Pernambuco, Tejan, Akanbi. Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda, Havel – Bucha, Kalvach – Kopic, Sýkora, Mosquera – Chorý. ■ Tiraspol se naposledy s českým týmem utkal v pohárech ve skupině Evropské ligy v roce 2017, kdy ve Zlíně remizoval 0:0 a doma „ševce“ porazil 1:0; v roce 2009 zase Šeriff ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii po remízách 0:0 doma a 1:1 v Praze. ■ Hraje se v Kišiněvě. Tiraspol totiž leží v prorusky orientované separatistické oblasti Podněstří, kde se nesmí z rozhodnutí UEFA konat pohárová utkání kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu.

Ostatně, jelikož Tiraspol leží v prorusky orientovaném, na Moldavsku nezávislém Podněstří, tak se dnešní úvodní souboj 3. předkola Ligy mistrů s Viktorkou Plzeň hraje na neutrální půdě v Kišiněvě. A nejde o jedinou změnu v případě „šerifů“ oproti loňsku.

„Mají nového trenéra, nové hráče, kteří přišli v posledním půlroce. Mužstvo se tvoří za pochodu. Hráči jsou to ale individuálně hodně silní a uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti,“ zaznělo před včerejším odletem do moldavské metropole od beka Milana Havla.

Pohled na soupisku mu dává za pravdu. Do zmíněného souboje na půdě pozdějšího vítěze Champions League nastoupilo loni na podzim celkem 14 hráčů. Na soupisce Tiraspolu jsou z této party už jen obránce Keston Julien a záložník Edmund Addo.

„To ale nic nemění na tom, že mají v týmu řadu výrazných individualit, které musíme pokrýt. Na druhou stranu by nemuseli hrát až tak kompaktně,“ pronesl plzeňský asistent Pavel Horváth. Ostatně, s kompaktností měli o víkendu problém i viktoriáni v úvodním kole nového ligového ročníku.

Na teplických Stínadlech byli hosté rádi za remízu (na úvod ligové sezony remizoval také Šeriff), hlavně směrem dozadu pak působil obhájce titulu až nezvykle prostupně. „Na defenzivě si zakládáme, minulou sezonu jsme inkasovali suverénně nejméně branek v lize. Je to pro nás varování do dalších utkání,“ potvrdil po duelu i kouč Michal Bílek.

Zda na jeho slova dojde, se ukáže dnes večer. Obrana Plzně žádné absence nehlásí, pohled na soupisku soupeře naznačuje tak nějak klasiku s podobnými soupeři – Tiraspol směrem dopředu spoléhá především na Afričany či Brazilce, zbytek sestavy doplňují Řekové, Albánec a Moldavané držící také ruské pasy.

Tým pak už nevede Ukrajinec Jurij Vernydub, ale 46letý Chorvat Stjepan Tomas, který si s sebou přivedl nový realizační tým včetně experta na fitness, 37letého bývalého moldavského reprezentanta Denise Zmeua.

„Mám tu skvělý servis, 12 tréninkových hřišť, v týmu je i dietolog, který klukům vysvětluje, co je správné jíst a co ne. A ti kluci tady to dodržují, viděl jsem, jak nakupují biopotraviny, že nejedí nic smaženého, nesladí a podobně. Prostě jsou ochotni vystoupit ze své komfortní zóny,“ pochválil Zmeu hráče Tiraspolu v rozhovoru pro rumunský web Sport.ro.

Pomůže tato disciplína k postupu přes mírně favorizované Západočechy?