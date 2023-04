Proč byl Křetínský o přestávce za rozhodčími? Požádal o vysvětlení, stojí v zápise

Aby za rozhodčími během zápasů chodili funkcionáři, natož kluboví majitelé, je krajně nestandardní. Nebo by alespoň mělo být.

Proto věta, kterou hlavní sudí Marek Radina uvedl do kolonky „zpráva rozhodčího“, vzbudila v neděli navečer pozdvižení. A také spoustu otázek.

Co konkrétně šéf Sparty po rozhodčích žádal? Proč za nimi chodil během rozehraného utkání? O čem se bavili? A jak je tohle všechno vůbec možné?

Část oficiální zápisu o utkání Sparta - Zbrojovka Brno, podle kterého přišel o poločasové přestávce do kabiny rozhodčích majitel Sparty Daniel Křetínský.

Sparta porazila Brno 3:1, v lize vyhrála už poosmé v řadě a znovu se bodově dotáhla na vedoucí Slavii. Sezonu má rozjetou skvěle: po letech je reálně ve hře o titul, na který čeká od roku 2014, a ve středu nastoupí také v semifinále domácího poháru.

I proto vyznívá Křetínského návštěva u rozhodčích zvláštně. A především dost nepatřičně.

Sudí Marek Radina neuznává branku sparťana Tomáše Čvančary, který podle něj hrál rukou. Čvančara se drží za nos, míčem totiž dostal do obličeje.

Nic na tom nemění ani fakt, že rozhodčím v čele s hlavním Radinou utkání na Letné možná úplně nepovedlo. V prvním poločase nejprve pustili hraniční ofsajdovou situaci, po které brněnský Řezníček otevřel skóre. Před pauzou zase neuznali branku Čvančary pro domnělou ruku, kterou však žádný záznam neprokázal.

Radina posléze v O 2 TV jednotlivé sporné verdikty vysvětloval: „Na hrací ploše jsme to s asistentem (Křížem) viděli tak, že bezprostředně před dosažením branky útočící hráč zahrál rukou. Od jeho hlavy se míč odrazil do ruky, proto nemohla být branka uznána. A žádný záběr neprokázal, že to ruka nebyla.“

Podobné to bylo i s ofsajdem, který asistenti v hraničních situacích podle pokynů komise signalizovat nemají. Ať případně rozhodne video, které ovšem zatím nemá potřebnou techniku v podobě kalibrované čáry...

Mimochodem, z podobné situace na startu druhé půle těžila také Sparta, když Wiesner po tečovaném centru Krejčího zvyšoval na 3:1. I v té chvíli druhý z asistentů Jakub Hrabovský ponechal praporek dole a kolegové u systému VAR Ondřej Berka a Matěj Vlček jeho rozhodnutí nerozporovali.

Je pravděpodobné, že Křetínského chování nyní prošetří disciplinárka, která může případně trestat i Spartu.

Když se předloni v létě při utkání Jablonce s Bohemians vydal za rozhodčími do kabiny o přestávce domácí boss Miroslav Pelta, klub platil pokutu sto tisíc za to, že „pořadatelsky nezabezpečil kabinu rozhodčích proti neoprávněnému vstupu.“

Těžko říct, jaká bude reakce disciplinární komise ve chvíli, kdy je ve zprávě sudího výslovně uvedeno, že Křetínský do kabiny přišel za doprovodu hlavního pořadatele, jímž byl podle zápisu Roman Dušek.

Zmínka o nečekané návštěvě u rozhodčích se v oficialním zápise objevila také při zmiňovaném utkání v Jablonci ze srpna 2021, které řídil Tomáš Klíma. V televizním rozhovoru o ní navíc bezprostředně po zápase mluvil tehdejší kouč Bohemians Luděk Klusáček.

„Co mě zaráží, je, že majitel klubu byl v poločase v kabině rozhodčích,“ řekl, než posléze upřesnil: „Ano, myslel jsem pana Peltu. Potkali jsme ho tam, přímo jsme na něj narazili.“

„Pan Pelta byl v kabině pár vteřin, okamžitě jsem na něj apeloval, aby odešel. Řekl jsem mu: Nezlobte se, ale tady byste neměl být,“ vysvětloval tehdy Klíma. „Když jsme mu řekli, aby odešel, akceptoval to, bylo to korektní, rozhodně jsme se tam u dveří nepřetlačovali nebo něco podobného,“ dodal.

Komise rozhodčích se tehdy proti výstupu jabloneckého šéfa, který nakonec na rozdíl od klubu potrestán nebyl, důrazně ohradila.

Musela.

„V kabině rozhodčích mají být při fotbalovém utkání pouze oprávněné osoby, mezi které majitel klubu samozřejmě nepatří,“ stálo mimo jiné v jejím prohlášení. „Komise zároveň vyzývá všechny fotbalové funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a vyhnuli se všem neoficiálním kontaktům s rozhodčím tak, aby nebyl poškozován český fotbal.“

Jaká slova asi bude volit nyní?