Potvrzeno, Křetínský koupil podíl ve West Hamu. Bude i v představenstvu

„Jsem rád, že byl tento proces úspěšně dotažen,“ cituje Křetínského klubový web. „Jsem nadšenec do fotbalu, nesmírně oceňuji a respektuji výjimečnou historii, tradici West Hamu United. Totéž platí o jeho věrných a vášnivých fanoušcích a také vysoce inspirativní roli, kterou klub hraje v mnoha sociálních programech.“



Investiční skupina 1890s holdings a.s. (dříve ACS 1893 Holding, resp. J&T Credit Investments) získala 27 procent akcií. Podle britských médií za to zaplatí 150 milionů liber, necelé 4,5 miliardy korun. V plánu je, že tradiční anglickou fotbalovou značku v budoucnu pohltí celou.

Mezi většinové vlastníky anglického klubu, za který nastupují čeští fotbalisté Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, patří od roku 2010 trio „GSB“, tedy spolupředsedové David Gold a David Sullivan s místopředsedkyní Karren Bradyovou.



Křetínský bude ve West Hamu díky transakci zároveň členem představenstva, což platí i pro jeho obchodního partnera Pavla Horského. Ten je v 1890s holdings členem dozorčí rady, zároveň jeho jméno figuruje ve vedení společností souvisejících s EPH – Energetickým a průmyslovým holdingem, v němž má Křetínský majoritní podíl.

West Ham uvedl, že Křetínského investice pomůže klubu ke snížení dlouhodobého dluhu.

Spolumajitel pražské Sparty se byl o víkendu podívat na tahák s Liverpoolem. V čestné lóži Křetínský sledoval, jak jeho nový klub favorita senzačně poráží 3:2.

„Když jsem byl na London Stadium a viděl, co tým pod vedením Davida Moyese předvádí, uvědomil jsem si, že nastala úžasná doba stát se součástí rodiny West Hamu. Jsem poctěn, že mám nyní příležitost pomoci velkému, hrdému klubu s ohromnou tradicí,“ uvedl Křetínský.



Problém pro Spartu? Zatím ne

„Mým osobním cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi AC Sparta Praha a West Ham United tak, aby z ní profitovaly oba kluby. Samozřejmě v rámci pravidel, která jsou nastavena ze strany UEFA. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu,“ prohlásil také.



Regule jsou z hlediska vlastnictví nastaveny tak, že pokud by jeden majitel měl nadpoloviční většinu ve dvou či více klubech, nesměly by v jednom ročníku zasáhnout do soutěží UEFA. Vlastník by musel vybrat pouze jeden z nich.

West Ham je další z investic Křetínského na britských ostrovech. Jeden z nejbohatších Čechů má největší vlastnický podíl v tamní poště Royal Mail a je rovněž akcionářem řetězce supermarketů Sainsbury’s.

Miliardy korun vydělal také na investicích do amerických firem Macy’s či Foot Locker, kromě toho je i důležitým mediálním hráčem.

Letos v září koupil kolem pěti procent akcií ve francouzské televizi TF1, prostřednictvím Czech Media Invest vlastní tamní časopis Marianne, dalších sedm titulů ze skupiny Lagardere jako například prestižní magazín Elle, je také akcionářem deníku Le Monde. Je spolumajitelem Czech News Center, které vydává například deníky Blesk či Sport, i Czech Radio Center, pod které spadají Evropa 2 nebo Frekvence 1.

Jeho hlavním zdrojem příjmů je ovšem zmíněný gigant EPH, který sdružuje energetické společnosti v Česku, Velké Británii, Irsku, Polsku, Francii či Itálii. Ve své kategorii patří EPH k největším firmám v Evropě.

Od roku 2004 Křetínský, jehož jmění odhadl časopis Forbes na 87,8 miliardy korun, se skupinou J&T spoluvlastní pražskou Spartu.

Premier League = prestiž. Investici zvažoval i Kellner

Být součástí Premier League, globálního brandu, je pro Křetínského do značné míry i známka osobní prestiže. Investice do anglického fotbalu vyhledávají nejbohatší lidé z celého světa.

Otevírají nové byznysové možnosti.

Například zesnulý český miliardář Petr Kellner v minulosti neúspěšně jednal s Romanem Abramovičem o nákupu podílu v londýnské Chelsea. Následně se právě i s Křetínským pokoušeli získat část akcií v jiném anglickém klubu Southamptonu.

Italská média v posledních letech spojovala Křetínského také se zájmem o AS Řím či AC Milán, ale k tomu nedošlo. To až ve West Hamu nyní Křetínský zakotvil.