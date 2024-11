Plzeňský hrdina Vašulín: Nejdůležitější gól v kariéře. Můžeme potrápit i United

V polovině 88. minuty vystřídal autora první branky Adua, po pár desítkách sekund ve vápně nohou tečoval střelu Lukáše Kalvacha zpoza šestnáctky a s pomocí tyče dostal míč do sítě. „Viděl jsem, že Kalvi střílí, že to letí přímé na mě. Byla to od něj docela rána. Dal jsem tam nohu, vystrčil šajtli a snažil jsem se to nějak tečovat. Jsem rád, že to zapadlo za tyč. Jasně, byla to velká klika, ale je to prostě gól,“ řekl Vašulín.

Po letním přestupu z Hradce Králové dvakrát skóroval v kvalifikaci Evropské ligy proti Kryvbasu Kryvyj Rih, od té doby se ale střelecky trápil a po příchodu Adua do Viktorie vypadl ze základní sestavy. Před týdnem se dvakrát prosadil při výhře 4:3 v domácím poháru na hřišti třetiligového Ústí nad Labem a nyní se dočkal premiérové trefy v hlavní fázi evropské pohárové soutěže.

„Nejdůležitější gól v kariéře. Poháry jsou pro mě tady novinka, takže určitě. Pro mě první gól v hlavní fázi pohárů, takže na něj budu hodně dlouho vzpomínat. Takový gól jsem potřeboval. Věřím, že se tím otočí i štěstí a že mi tam budou padat i další branky,“ uvedl Vašulín.

V době, kdy se chystal na trávník, byla Plzeň pod velkým tlakem favorizovaného soupeře. „Abych řekl pravdu, říkal jsem si, abych se na hřiště vůbec dostal. Byla to pasáž, kdy nás mačkali a my nemohli vůbec odkopnout,“ podotkl Vašulín.

„Byl jsme rád, že jsem se tam dostal. Že jsem rozhodl, to byla třešnička na dortu. Hodně kluků z lavičky mi říkalo, ať dám gól a rozhodnu to. Hlavně jsem chtěl klukům pomoci ve standardkách, jak nás mačkali. A když bude šance, tak dát gól. Jsem rád, že jsem úlohu splnil,“ doplnil Vašulín.

Plzeňští fotbalisté kynou fanouškům po vítězství v Evropské lize nad Realem Sociedad San Sebastian.

Viktoria si po úvodních třech remízách připsala v hlavní fázi soutěže první vítězství a výrazně se přiblížila postupu do jarní části. „Obrovská euforie. Věděli jsme, že tenhle domácí zápas je pro nás důležitý. Věděli jsme, že přijede hodně těžký soupeř, přední tým ze španělské ligy, který má v kádru reprezentanty. Jsem rád, že se k nám přiklonilo i trochu štěstí. Máme tři body a dobrou pozici do zbylých čtyř zápasů, abychom si zahráli Evropskou ligu i na jaře,“ uvedl Vašulín.

Viktoria opět potvrdila, že se jí ve velkých zápasech daří. Před několika dny v lize porazila obhájce titulu Spartu 1:0, v pohárech pak v základní době neprohrála už 24 duelů po sobě. „Těžko říct, jak se na nás tihle top soupeři připravují, ale trenéři to asi zmiňují. Honza Kopic říkal, že jsme i po dlouhé době dostali doma v pohárech gól, snad po více než dvou letech. Všichni už tuší, že je u nás nečeká nic jednoduchého,“ prohlásil Vašulín.

„Ve velkých zápasech hrajeme to, co na soupeře platí. Máme trochu problém se dostat do soupeřů, kteří dobře brání, jako bylo teď Slovácko (0:1). Asi nám více vyhovují duely, jako když přijela Sparta. Chtěla hrát fotbal a my jsme ji brejkovali. Musíme najít návod i na další zápasy, abychom mohli hrát o tu nejvyšší příčku. To je základ, to jsou zápasy, ve kterých nemůžeme ztrácet,“ uvedl.

V dalším kole Evropské ligy se jeho tým představí proti Dynamu Kyjev v jeho azylu v Hamburku a v příštím domácím duelu pak vyzve slavný Manchester United. „To je zase trochu jiná písnička. Ale jsou to také lidé, i oni mohou mít špatný den, my opět štěstí, ze dvou střel dát dva góly. Věřím, že máme na to, abychom je potrápili. Viděli jste to proti Sociedadu, že pokud hrajeme dobře takticky, soupeř se do nás velmi špatně dostává. Věřím, že s United třeba předvedeme ještě lepší výkon,“ dodal Vašulín.