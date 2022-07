Sparťan Hancko: Jsme zklamaní, ale věřím, že jsme ukázali, že jsme lepší

Dvacet střel, z toho jen čtyři na bránu. Třináct rohů. Ne, Sparta pevnou obranu norského protivníka neprolomila.

Právě slovenský stoper měl první tutovku Sparty. Nejdřív prodloužil centr z rohu, po zmatcích v soupeřově obraně se míč k němu vrátil, ale on ho z pěti metrů poslal vedle vzdálenější tyče.

„Odrazilo se mi to na pravačku a já míč trefil špičkou kopačky. Nepovedlo se mi ho posunout kolem brankáře. Měl jsem dát gól, pak by se nám hrálo líp. Hodně by nám pomohlo, kdybychom skórovali, oni by to museli víc otevřít,“ prohlásil sparťanský stoper.

Zakončení trápilo sparťany už v přípravě. Neproměňovali ani ty vyložené šance. „Efektivita nás trápí. Oni nás ani nenapadali, jen bránili v osmi v devíti lidech ve vápně. Nebylo tam vůbec místo a nám se je nepodařilo otevřít. Měli jsme tam pozitivní věci, represink, hru jsme kontrovali, ale jsme zklamaní,“ poznamenal Hancko.

„Řešíme to, bavíme se o tom. V předfinální a finální fázi uděláme věci dobře, ale taky velmi rychle, chybí nám trochu klidu, někdy jsme zbrklí. Je to složité, když soupeř tak urputně brání. I tak nám chyběl kousek, abychom gól dali. V přípravě jsme zapracovali na defenzivě, na rozehrávce, abychom se dostali na dostřel, ale v ofenzivě je prostor pro zlepšení,“ zdůraznil.

Hancko si na levou paži navlékl svítivě žlutou pásku, zastoupil zraněného kapitána Ladislava Krejčího mladšího. Bylo tak i na něm, aby psychicky podpořil a pomohl pěti nováčkům, kteří za Spartu nastoupili poprvé.

„Je to zajímavé, nervózní nebývám. Neříkám, že jsem byl, ale první zápas vyvolává u každého velké očekávání,“ přemítal Hancko. „Pomohlo nám, že jsme od začátku hru kontrovali, noví kluci se s tím poprali velmi dobře.“

Dva z nich nastoupili s ním v zadní řadě, krajní bek Jan Mejdr a stoper Jaroslav Zelený.

„Jarda ukázal, že je zkušeným hráčem a v první řadě je to fotbalista. Myslím si, že nám to sedlo. Dokázali jsme pokrýt jejich náběhy a míče za obranu, vytvořili si snad jen jednu možnost, jinak nic neměli. Udrželi jsme nulu, o které trenér často mluví. Jen si vezměte, jak jsme v lize ve srovnání s Plzní a Slavii měli hodně inkasovaných gólů. Počtem vstřelených bychom mohli být mistry, ale hodně jsme jich dostávali. Teď vidím pozitivně, že jsme gól nedostali, dozadu jsme všichni podali dobrý výkon.“

Příští týden v odvetě v Norsku musí Sparta skórovat a vyhrát, aby postoupila do další fáze kvalifikace. A na umělé trávě ve Stavangeru to bude mít ještě složitější než doma.

„Kdybychom vyhráli, tak by se nám tam cestovalo víc v klidu. Beru to tak, že je za námi teprve poločas. Věřím, že jsme ukázali, že máme lepší mužstvo i hráče. Oni by měli doma hrát víc otevřeně, my pak můžeme mít víc prostoru a využít, že na umělce je to hodně rychlé.“