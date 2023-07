Bem-vindo, Jurásek! Přestup stvrzen, Benfica vítá dalšího fotbalistu ze Slavie

„Slavia mě posunula ve fotbalovém i osobním životě. Potkal jsem tady spoustu skvělých lidí, se kterými jsem se fakt sblížil. Nezapomenu na skvělou partu, mazáci Maso (Lukáš Masopust) a Standa Tecl i další mě rychle vzali mezi sebe. I díky tomu jsem se mohl soustředit hlavně na výkony na hřišti, být sám sebou. Takže za to jim dlužím velký dík,“ loučí se Jurásek s pražským klubem.

Dvaadvacetiletý krajní obránce je jedním z nejdražších hráčů, kteří kdy přestoupili z české ligy. Podle kuloárních informací za něj Slavia dostane přibližně 330 milionů korun. Podle sportovního deníku A Bola vedení Benfiky v prohlášení pro média tuto sumu potvrdilo.

Víc stáli jen Tomáš Rosický, když v roce 2001 zamířil ze Sparty do Dortmundu, a Tomáš Souček, který odešel před třemi lety ze Slavie do West Hamu. Oba kolem půl miliardy korun.

Podobnou sumu jako Benfica za Juráska zaplatil loni Leverkusen za sparťana Adama Hložka. Jen o něco málo přišlo za jiného slávistu Alexe Krále od Spartaku Moskva, čtvrt miliardy dostala Sparta za Bořka Dočkala od čínského Che-nanu.

Jurásek vylétl během dvou let. Nejprve ho z druhé ligy mezi elitu v létě 2021 uvedla Mladá Boleslav. Po půl roce za něj Slavia zaplatila přes dvacet milionů korun. A po roce a půl už odchází do největšího portugalského klubu za stovky milionů.

„Fanoušci mi budou také neskutečně chybět. Pamatuji si svůj první domácí zápas, což vyšlo hezky na derby, takže vyprodaný Eden. Když jsem nastupoval, tak mi naskakovala husí kůže. A dělo se to vlastně vždycky... Všechny tady mám hrozně rád. Celý ten rok a půl, i když je to krátká doba, tak jsem si hrozně užil. Myslím, že na něj budu do smrti vzpomínat,“ uvedl Jurásek.

David Jurásek (vlevo) podepisuje smlouvu s Benfikou Lisabon.

Mezi jeho přednosti patří rychlost, síla, kondice, skvělá levá noha. Už v Mladé Boleslavi udivoval svými útočnými schopnostmi a parádním centrem, i proto jej Slavia po tak krátké době v lize přetáhla k sobě.

Zprvu mu trenéři občas vyčítali defenzivní nedostatky, Jurásek na nich však zapracoval a na startu poslední sezony se postupně vyšvihl mezi opory, v 55 soutěžních utkáních zaznamenal tři branky a 15 asistencí.

V březnu debutoval za reprezentaci, po dvou minutách už měl v kvalifikačním duelu s Polskem (3:1) na kontě přihrávku na gól. I když zájem zahraničních klubů vzbuzoval už předtím, po premiérovém představení v národním mužstvu zesílil.

Juráska sledovaly také Wolfsburg, Lipsko či Nice.

Portugalští šampioni a čtvrtfinalisté minulého ročníku Ligy mistrů nedávno prodali Alejandra Grimalda do Leverkusenu a Jurásek by jej měl na levém kraji hřiště nahradit.

V sobotu se rozloučil se slávistickými spoluhráči na soustředění v Rakousku. Odcestoval do Lisabonu, v pondělí absolvoval zdravotní prohlídku a poté mohla Benfica oznámit: Bem-vindo! Vítej!

V mužstvu se potká s bývalými slávisty Alexanderem Bahem, jemuž patří druhá strana obrany, a útočníkem Petarem Musou. V kádru je i někdejší sparťan Mihajlo Ristič.