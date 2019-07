De Ligt vymění Ajax za Juventus. Dnes v Turíně podstoupí zdravotní prohlídku

TURÍN Přestup devatenáctiletého stopera Matthijse de Ligta z Ajaxu Amsterodam do Juventusu se znovu přiblížil. Italský klub v úterý na sociálních sítích vysílal De Ligtův přílet na turínské letiště a dnes také zaznamenal jeho příchod do zdravotnického centra, kde fotbalista podstoupí testy. "Stará dáma" je připravena za talentovaného Nizozemce zaplatit 75 milionů eur (přes 1,9 miliardy korun). De Ligt by měl podepsal pětiletou smlouvu.

Hrdina MS Griezmann už patří Barceloně. Do Atlétika za něj poslala přes 3 miliardy „Ahoj Bianconeri, mám radost, že jsem tady,“ pozdravil fanoušky na krátkém videu De Ligt. Ten už je přes dva roky hráčem seniorské reprezentace, za kterou odehrál 17 zápasů. V Ajaxu byl kapitánem, tažení nizozemského celku Ligou mistrů letos zastavil až v semifinále Tottenham. S mužstvem v uplynulé sezoně vyhrál double za triumf v lize a domácím poháru.

O De Ligta stály Barcelona, Bayern Mnichov, Paris Saint-Germain nebo Manchester United. Nakonec ale zvítězil Juventus, který osmkrát po sobě ovládl Serii A a od nového ročníku ho povede trenér Maurizio Sarri. V týmu se De Ligt sejde s Portugalcem Cristianem Ronaldem, jenž ho v červnu po finále Ligy národů přemlouval k přestupu.