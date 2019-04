VIDEO: Děsivý zákrok egyptského snipera. Sudímu ale video červenou kartu nenapovědělo

Liverpool / Praha Zákrok hvězdného fotbalisty Liverpoolu Mohameda Salaha ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Portu zůstal nepotrestán. A to přesto, že nikdo nepochyboval o tom, že by za něj měla být udělena červená karta. Tedy nikdo… Nikdo kromě španělského sudího Antonia Lahoze a jeho kolegy u videa.

Blížil se závěr zápasu prestižní fotbalové soutěže a anglický celek stále vedl 2:0. Do souboje o míč na hranici pokutového území Porta ale přišel egyptský útočník v dresu Liverpoolu pozdě a kapitána portugalského celku Danila dost nešetrně přišlápl. Na první pohled vypadal zákrok hodně tvrdě a z opakovaných záběrů bylo ještě jasnější, že za faul měla přijít karta. Buď žlutá, která by ale byla dost mírná, takže spíše kartónek červené barty.

Salah got away this one btw.. not even a yellow. pic.twitter.com/ydhu6YhSno