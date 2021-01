Dobře jsme bránili, rozbíhali jsme se ale postupně, hodnotí Trpišovský výhru Slavie v Karviné

Karviná Ve svém devětadevadesátém ligovém utkání ve Slavii vyhrál třiasedmdesátý zápas, o jeden víc než dosáhl František Cipro. Už jen devatenáct vítězství a fotbalový trenér Jindřich Trpišovský v počtu výher přeskočí dosud nejúspěšnějšího slávistického kouče Karla Jarolíma.

Po nevýrazném prvním poločase fotbalisté Slavie zabrali a v 16. kole Fortina ligy vyhráli v Karviné 3:1. Svou ligovou neporazitelnost protáhli na 27 utkání...

„Byl to náročný zápas, protože Karviná má kvalitní mužstvo, velice nepříjemné, soubojové s dobrými individualitami,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Upozornil, že velmi náročný byl terén. „A my jsme se rozbíhali postupně. V první půli jsme museli vynaložit hodně úsilí, abychom se prokousali k šancím, ale dobře jsme hráli dozadu.“



Byl rozhodující první gól, který jste dali brzy po přestávce?

Pomohl nám, ale klíčový byl náš výkon ve druhé půli, pomohli nám střídající hráči (Olayinka a Bah) a zvýšená aktivita. Ten gól ale určil vývoj zápasu. Karviná musela dotahovat, vysouvala hráče nahoru a obrana soupeře se trochu pootevřela, takže jsme měli více prostoru směrem dopředu. A otevíraly se nám možnosti k brejkům, čehož jsme využili u druhého gólu. Projevil se i náš větší pohyb, rvavost a větší kvalita v útočné fázi. K tomu první půle stála Karvinské spoustu sil.

Po prvním poločase jste střídal hned dvakrát, když Olayinka nahradil Oscara a Bah Masopusta. Chtěl jste tým oživit?

Lukáš (Masopust) už ve třicáté minutě hlásil problémy, takže to střídání bylo vynucené. V případě Oscara jsme chtěli dostat do hry větší pohyb na ofsajdové lajně, abychom měli více náběhů, a to Olayinka přinesl, řádil jako uragán směrem nahoru.

Karvinský Qose v 82. minutě snížil gólem z penalty na 1:2. Znervózněli jste?

Ano, protože do konce zápasu chybělo přes deset minut. Karviná má vysoké hráče, odhadem je to nejvyšší mužstvo v lize, a mohla přijít nějaká standardka, nějaký nákop. Ale dokázali jsme hned přidat třetí gól . Měli jsme ještě další šanci.

Lingra, který v Karviné začínal, jste do hry poslal až v 88. minutě. Proč ne dřív?

Víme, že je odsud. Ostatně fandové u stadionu už před zápasem vyvolávali jeho jméno. Ondra nám hodně pomáhá, začleňujeme ho do kolektivu, ale přibrzdil ho covid, který měl přes Vánoce. A vzhledem k terénu a vysokým protihráčům jsme před tím volili jiná střídání.

Lingr se v závěru střetl s vybíhajícím brankářem Bolkem, jehož sudí vyloučil, a musel být ošetřovaný. Jak na tom je?

Má šrám na hrudníku. Ale spíše uvidíme, jestli nemá poraněný nos, což odhalí asi až rentgen. Je však v pořádku.