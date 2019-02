Dočkal v Číně ukončil smlouvu, angažmá ve Spartě je velmi blízko

PRAHA Fotbalista Bořek Dočkal už není hráčem Che-nanu. V čínském klubu se dohodl na předčasném rozvázání smlouvy, která by mu jinak skončila v lednu 2021. Teď už mu nic nebrání v tom, aby se dohodl na angažmá se Spartou, s níž se od loňského listopadu připravuje.

Dlouhý příběh odchodu Bořka Dočkala z Číny do Sparty, zdá se, se blíží definitivnímu rozuzlení.

Zbývá dořešit poslední ze tří zásadních kroků - domluvit se se Spartou na kontraktu.

„Jednání v Číně byla náročná, ale smlouva mezi klubem Che-nan Ťien-jie a hráčem byla ukončena. Bořek je v tuto chvíli na cestě zpátky do Čech, kde by měla v nejbližších dnech proběhnout finální jednání směrem k jeho fotbalové budoucnosti,“ prohlásil hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Jeho budoucnost by měla být ve Spartě. Ta se už minulý týden s Che-nanem dohodla na odstupném, podle zákulisních informací zaplatí necelých 40 milionů korun. To je takřka o 200 milionů méně, než za kolik před dvěma lety Dočkala do Číny prodala.