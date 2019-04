Dočkala musíme nahradit. Derby bude víc válka než fotbal, říká Costa

PRAHA Když v derby na Slavii nastoupil naposledy, dostal červenou kartu a jeho tým prohrál. Obránce fotbalové Sparty Costa Nhamoinesu doufá, že v neděli v Edenu to dopadne mnohem lépe. „Derby je zápas o Prahu, o celé Česko. Prostě jiný zápas, jak pro lidi, tak pro nás hráče,“ říká bek ze Zimbabwe.

V minulém kole proti Zlínu navlékl na levou paži svítivě žlutou pásku, po Šuralovi, Stanciuovi, Dočkalovi, Frýdkovi a Váchovi se stal už šestým sparťanským kapitánem v letošním soutěžním ročníku.



Jestli ji Costa bude mít i v 291. derby, záleží na tom, zda se do sestavy po zranění vrátí Bořek Dočkal.

„On je náš kapitán, chybí nám. Ale musíme si poradit a nahradit ho, i když je pro nás hodně důležitý,“ říká Costa. V rozhovoru s novináři mluvil česky, ve Spartě hraje od léta 2013.

Rozhodčí Jan Jílek umlčuje Costu.

Právě Dočkal byl u poslední sparťanské výhry v derby (3:1) na jaře 2016, pak odešel do zahraničí. Pamatujete?

Jasně, dal jsem i gól. A zase jsme u Dočkyho, protože jsem ho dal po jeho centru.

Zato na poslední derby v Edenu v dobrém vzpomínáte nemůžete. Sudí nejdřív neviděl, že jste míč vykopl už za brankovou čárou a gól Slavii neuznal. Ale pak vám dal během dvou minut dvě žluté karty a vyloučil vás.

Ale ta druhá žlutá být neměla. Ale co jsem mohl dělat, rozhodčí říkal, že to nebyl fér zákrok. Musel jsem si říct ok, rozhodčí je šéf.

291. derby Neděle 18.00

Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Caletka Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Masopust, Souček, Hušbauer, Stoch, Zmrhal - Škoda.

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček, Frýdek, Kanga, Karlsson - Tetteh.

Nechal jste se vyprovokovat. Očekáváte, že to slávisté na vás zase budou zkoušet?

Bude to celkově náročný zápas, víc válka než fotbal, do toho bouřlivá atmosféra. Je možný, že z jejich strany dojde i na provokace.

Asi se nedají čekat od protihráčů Deliho či Ngadea, kteří pocházejí jako vy z Afriky. Jaké vztahy spolu máte?

Já říkám, že mám ve Slavii africké bratry. Ale je problém, že se moc nevidíme, protože každý máme jiný program. Těším se na derby, že se zase potkáme. Ale až po zápase, během něj se budu soustředit jen na to, abych odvedl to nejlepší pro Spartu.

Hecujete se?

Ne, my to nemáme jako Češi.

Slavia je první, má o patnáct bodů víc než Sparta. Daří se jí v pohárech. Je podle vás favoritem i v derby?

Hraje dobře, má top hráče. Pojedeme k nim s respektem, ale jsme Sparta a nebojíme se.

Během následujícího měsíce vás na Slavii čekají ještě dvě další utkání: derby v poháru a derby v ligové nadstavbě. Nezevšední vám to?

Derby neomrzí. Pro fotbal, pro Česko, pro lidi je to výborný. Bude třikrát vyprodáno.